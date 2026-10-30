Drugi tydzień strażnicy leśni prowadzą akcję „Stroisz'26
Bydgoszcz

Nawet 5 tysięcy złotych grzywny za kradzież iglastych gałęzi z lasu. Trwa akcja „Stroisz”

Drugi tydzień strażnicy leśni prowadzą akcję „Stroisz'26". Jej celem jest ograniczenie nielegalnego wycinania gałęzi jodeł i świerków. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Drugi tydzień strażnicy leśni prowadzą akcję „Stroisz'26". Jej celem jest ograniczenie nielegalnego wycinania gałęzi jodeł i świerków wykorzystywanych później do tworzenia wieńców i dekoracji na groby.

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- Ta akcja to nie tylko patrole, to także wykorzystywanie nowych technologii, np. dronów i monitoringu - mówi Łukasz Specjał, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Solec Kujawski:

- Korzystamy również z fotopułapek. Taki monitoring jest bardzo wygodny. Fotopułapki potrafią być na tyle zamaskowane w lesie, że wcale ich nie widać.

Patrole strażników leśnych mogą pojawić się nie tylko w lasach - podkreśla Łukasz Specjał

- Odwiedziny są możliwe w miejscach lokalnego handlu, czyli na ryneczkach, pod cmentarzem. Tam również przedstawiciele posterunku Straży Leśnej mogą zajrzeć prewencyjnie, żeby takie przypadki, o ile w ogóle występują, ustalić stwierdzić lub wykluczyć.


  • Za nielegalne pozyskiwanie i kradzież gałęzi oraz stroiszu (gałązek drzew iglastych) z lasu grozi mandat od 250 zł do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych.

Relacja Macieja Wilkowskiego
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: stroiszkradzieżkujawsko-pomorskiekontroleStraż Leśna
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