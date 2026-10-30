Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. Marcin Doliński
Świecie nad Wisłą

„Szpital otwarty na ludzi”. Lecznica w Świeciu z potrójną nominacją do nagród PR Wings

Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Dwa projekty, trzy nominacje - Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu został finalistą ogólnopolskiego konkursu pod tytułem PR WINGS.

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Nagradzane są tu najlepsze kampanie, projekty i inicjatywy z obszaru tak zwanej promocji i komunikacji. Lecznica zgłosiła dwa projekty: „Szpital otwarty na ludzi - komunikacja bez murów” i tomik wierszy „Wielogłosy - poezja, która oddaje głos”.

- Pokazujemy nasz szpital w zupełnie innym wymiarze - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu.
- Pokazujemy, że szpital psychiatryczny może być miejscem bardziej otwartym, bardziej dostępnym. Przedstawiliśmy w odwrócony sposób rolę pacjenta – to, że nie jest tylko pacjentem, ale także twórcą.

Jedną z nominacji otrzymał tomik poezji „Wielogłosy”. Mówi o nim Katarzyna Muszyńska, koordynator ds. organizacji i komunikacji.

- To jest doskonały przykład na to, że nawet mimo choroby, mimo depresji, mimo zaburzeń i trudnego okresu w życiu, można i warto próbować, warto podejmować te próby. Tomik jest wyjątkową pamiątką, wspaniałą, unikatową inicjatywą – mówi Katarzyna Muszyńska.

Z kolei inny pracownik lecznicy, Mikołaj Doliński, wspomina o ważnej roli szpitalnej przestrzeni internetowej, która jest dowodem na otwartość placówki.

- To są takie cyfrowe drzwi do naszego szpitala. Staramy się być jak najbardziej naturalni i pokazywać to, czym tak naprawdę na co dzień żyje szpital, a nie tylko wybiórczo wielkie sukcesy, którymi można się chwalić.

  • Lecznica na pewno zajmie któreś z miejsc na podium, bo w każdej kategorii zostały wytypowane po trzy najlepsze projekty. Tomik jest nominowany w dwóch kategoriach. Osobno wytypowano inicjatywę otwarcia placówki na świat: „Szpital otwarty na ludzi – komunikacja bez murów”.

Zwycięzców poznamy 26 listopada podczas gali w Warszawie.

Wszyscy finaliści są TUTAJ

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Świecie nad Wisłą
TAGI: szpitalŚwiecienominacjanagrodyzdrowie psychiczne
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