Klimatyczny weekend w Bydgoszczy: Muzyka, światło i smaki jesieni [lista wydarzeń]

Nadchodzące dni pełne będą kulturalnych wydarzeń oraz nastrojowych atrakcji. Koncerty jazzowe, spektakle teatralne, kulinarne odkrycia i dużo światła w ciemności. Dla fanów mocniejszych wrażeń przygotowano halloweenowy przejazd rowerowy oraz otwarcie Lumina Parku.

BYDGOSZCZ



Restaurant Week

30-31 października (piątek, sobota)

Jesień sprzyja spotkaniom przy stole, odkrywaniu nowych smaków i powrotom do restauracji, które warto znać. Od 7 października do 25 listopada Restaurant Week ponownie połączy gości z top restauracjami w całej Polsce. Na uczestników czekają autorskie, 3-daniowe menu przygotowane przez cenionych szefów kuchni oraz festiwalowy prezent. Więcej informacji TUTAJ



Stare Miasto w Bydgoszczy - spacer z przewodnikiem Walkative

30 października (piątek, godz. 12:00)/ Most Staromiejski

W czasie wycieczki po Bydgoszczy uczestnicy odwiedzą Stary Rynek, poznają legendę o krwawej niedzieli, odkryją średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzą do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczą panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę. Więcej informacji TUTAJ



„Etno/Bydgoszcz”. Oprowadzanie kuratorskie

30 października (piątek, godz. 17:00) / Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Podczas oprowadzania kuratorskiego autorki wystawy zaprezentują kolekcję etnograficzną Muzeum jako spójną całość, ukazując bogactwo kultury ludowej województwa kujawsko-pomorskiego oraz rolę Bydgoszczy – jako ważnego miejsca badań, dokumentowania i prezentowania folkloru i tradycji rzemieślniczych. Więcej TUTAJ.



Otwarcie Lumina Park - Podróż Dookoła Świata

30 października – 1 listopada (piątek, sobota, niedziela, od godz. 16.30) / Myślęcinek

To już kolejna odsłona Lumina Parku. W tym sezonie Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” stanie się miejscem niezwykłej Podróży Dookoła Świata. Więcej TUTAJ.



Halloweenowa Masa Krytyczna

30 października (piątek, godz. 18:00) / Stary Rynek

Halloweenowa Masa Krytyczna to jeden z najbardziej nietypowych przejazdów Bydgoskiej Masy Krytycznej. Tego wieczoru zwykłe rowery mogą zamienić się w pojazdy rodem z mrocznych opowieści, a ich właściciele w postacie, których lepiej nie spotkać samotnie po zmroku. Przebierzcie się, udekorujcie rowery, dodajcie im odrobinę grozy i razem stwórzmy najbardziej niezwykłą rowerową kolumnę tej jesieni. Więcej: TUTAJ



Śladami istniejących i zapomnianych nekropolii Fordonu

30 października (piątek, godz. 18:00) / Rynek w Starym Fordonie

Spacer będzie prowadził przez siedem nekropolii, a przewodnik opowie o zwyczajach pogrzebowych i ludziach spoczywających w Fordonie. Trasa będzie wiodła od Rynku, ulicami Cechową, Styki, Samotną, Wyzwolenia, Bora-Komorowskiego na Pałcz. Ostatnim punktem, dla chętnych, będzie cmentarz ewangelicki na Pałczu. Więcej: TUTAJ



Recital klawesynowy Forqueray: Portrety - koncert Justyny Woś

30 października (piątek, godz. 18:00) / Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Program recitalu „Forqueray: Portrety” przenosi słuchaczy w świat francuskiego baroku, prezentując twórczość jednej z najbardziej fascynujących rodzin muzycznych XVII–XVIII w. – Forquerayów. Więcej: TUTAJ



IX Festiwal Muzyka w Willi Blumwego: Une soirée avec Ravel

30 października (piątek, godz. 19:00) / Akademia Muzyczna, ul. prof. Godziszewskiego 1

Une soirée avec Ravel to wyjątkowy wieczór poświęcony muzyce Maurycego Ravela. 30 października w Sali symfonicznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy zabrzmią m.in. Mirroirs (Lustra) na fortepian oraz Suita nr 2 z baletu Daphnis i Chloé na dwa fortepiany i chór mieszany. Więcej: TUTAJ



Festiwal Prapremier 2026: „W starym domu ktoś jeszcze czeka"

30 października (piątek, godz. 19:00) / Teatr Polski, Al. Mickiewicza 2

Ostatni wieczór roku. W domu odciętym od całego świata przez śnieżną burzę Szlachcic Zawalnia spotyka podróżnych i starych znajomych. Z każdą mijającą godziną przestrzeń napełnia się i ożywia mistycznymi opowiadaniami oraz bajkami Ziemi Połockiej, splatając świat realny i bajkowy, dawne języki oraz opowieści o wilkołakach, różnych duchach, płaczkach i magicznych trawach. Spektakl staje się zmysłowym horrorem i wglądem w ludzkie obłędy, próbą wejścia w głąb niesłyszalnych dziś opowieści oraz odnalezienia wiary w świat, w który już raczej uwierzyć nie potrafimy. Więcej: TUTAJ



Anna Maria Jopek Trio

30 października (piątek, godz. 19:00) / Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12

Anna Maria Jopek, jako dziecko solistów zespołu Mazowsze, dorastała w świecie sztuki. Jej artystyczny i zarazem ludowy charakter odcisnął znaczące piętno na wrażliwości artystycznej wokalistki. W tej estetyce w znacznym zakresie porusza się do dziś. Stylistyczne ramy działalności AMJ tworzą trzy obszary muzycznych doświadczeń: wyniesione z domu zamiłowanie do folkloru, klasyczne wykształcenie muzyczne i miłość do jazzu. Więcej: TUTAJ



XXIV Bydgoszcz Jazz Festival

30 października (piątek, godz. 20:00) / Eljazz, ul. Kręta 3

Bitwa Jazzowa - to koncert, w którym nie liczy się zwycięstwo, lecz siła muzycznej wyobraźni, spontaniczność i sztuka improwizacji. Naprzeciw siebie staną dwa zespoły reprezentujące dwa różne muzyczne światy, dwa spojrzenia na jazz i dwie niezwykle silne osobowości artystyczne.



Archeologia z dreszczykiem

31 października (sobota, godz. 11) / Biały Spichrz MOB, Wyspa Młyńska

Uczestnicy zapoznają się z mitami i legendami, które wspólnie z edukatorem skonfrontują z naukowymi wyjaśnieniami. Czy wampiry naprawdę istnieją? Jak powstawały dawne wierzenia? W jaki sposób zorganizowane były dawne rytuały pogrzebowe? Z tymi pytaniami rozprawiać się będą muzealnicy z działu Zbiorów Archeologicznych. Więcej: TUTAJ



Grają siatkarki

31 października (sobota, godz. 12:00) / Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59

W kolejnym meczu Tauron Ligi Kobiet siatkarki Metalkas Pałacu Bydgoszcz zmierzą się z drużyną Budowlanych Łódź. Bilety: TUTAJ



I Fordoński Festiwal Organowy

31 października (sobota, godz. 19.15) / Kościół św. Mikołaja, Stary Fordon

Parafia świętego Mikołaja w Bydgoszczy – Fordonie, wraz z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy organizują I Fordoński Festiwal Organowy, w którym wystąpią profesjonalni muzycy w specjalności improwizacji organowych. Wstęp wolny.



XXIV Bydgoszcz Jazz Festival | Zaduszki Jazzowe - Ikony Polskiego Jazzu

1 listopada (niedziela, godz. 19:00) / Adria Teatr, ul. Toruńska 30

Od ponad dwóch dekad Zaduszki Jazzowe są jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń Bydgoszcz Jazz Festival. Stały się piękną festiwalową tradycją i muzycznym świętem, podczas którego spotykają się artyści należący do najwybitniejszych postaci polskiego jazzu. To wieczór pełen refleksji, wspomnień i ponadczasowej muzyki, która od pokoleń łączy wykonawców i publiczność.



TORUŃ





„Straszny Młyn. Widma z Młyna”

30 października (piątek, godz. 18:00-21:00)/CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZNAKI CZASU” Wały gen. Sikorskiego 13

Jak powstają hologramy? Jak zagrać na instrumencie bez dotykania go? I jak nietoperze odnajdują drogę w ciemności? Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza na - wydarzenie pełne tajemnic, eksperymentów i niezwykłych odkryć.

Duchy, hologramy i nietoperze. Straszny Młyn w Młynie Wiedzy. W godzinach 18:00-21:00 uczestnicy wyruszą tropem tajemniczych Widm i przekonają się, że zjawiska, które wydają się nadprzyrodzone, często można wyjaśnić za pomocą nauki. Na ośmiu stanowiskach rozmieszczonych w przestrzeniach Młyna, czekać będą zagadki związane ze światłem, dźwiękiem, obrazem, zmysłami i światem przyrody.





Odwiedzający dowiedzą się, jak powstają obrazy przypominające hologramy. Poznają również teremin - instrument, na którym można grać bez dotykania go - oraz sprawdzą, jak nietoperze wykorzystują echolokację do orientowania się w przestrzeni.

„Straszny Młyn. Widma z Młyna” to propozycja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin, które chcą spędzić Halloween inaczej niż zwykle. Zamiast tylko przyglądać się niezwykłym zjawiskom, uczestnicy będą mogli samodzielnie eksperymentować, rozwiązywać zagadki i odkrywać naukowe tajemnice. To okazja do wspólnej zabawy, rozwijania ciekawości i przekonania się, że nauka potrafi być równie fascynująca jak najlepsza opowieść o duchach.

Bilety w cenie 40 zł w przedsprzedaży, natomiast 50 zł w dniu wydarzenia.

Słowo ucieleśnione - wystawa w CSW

Spektakl „Udręka życia" reż. Eva Rysová

Piwnica pod Baranami – koncert jubileuszowy na 70-lecie

Ich Troje – koncert

GRUDZIĄDZ



Spektakl „Cebula”

31 października (sobota, godz. 16:00)/Teatr Teatralna, 1, Grudziądz

„Trudno mi nawet pomyśleć, o czym myślę" – mówi główny bohater, który niczym tytułowa cebula, ma tyle warstw, że aż trudno dostać się do środka. Twórcy spektaklu jednak tego dokonują, sięgają do wnętrza osoby z niepełnosprawnością, nadają myślom kolory, nazywają uczucia. Obowiązują bezpłatne wejściówki.



INOWROCŁAW





Muzyczne Zaduszki: Acoustic Call i Piotr Persak

30 października, (piątek, godz. 19:00)/Leonard Gallery przy ul. Farnej 6

Koncert przedzaduszkowy w kameralnej atmosferze, poświęcony muzyce, wspomnieniom i refleksji. Bilety kosztują 20 zł.





Anna Maria Jopek Trio

30 października, (piątek, godz. 19.00 )/Miejskie Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12–14 w Bydgoszczy. Wokalistce towarzyszyć będą pianista Michał Szkil i kontrabasista Adam Kowalewski. Koncert łączy jazzową wrażliwość z charakterystycznym stylem artystki.





Parkrun Inowrocław

31 października (sobota, godz. 9:00)/Nowy Park Solankowy.

Bezpłatne spotkanie dla miłośników biegania i aktywnego wypoczynku na dystansie pięciu kilometrów. Trasę można pokonać biegiem, truchtem lub marszem.





Muzyczne Zaduszki: „Piosenki, które pozostają”

31 października, (sobota godz. 18.00)/Leonard Gallery przy ul. Farnej 6 w Inowrocławiu.

Wystąpią uczniowie SingSong oraz Anna Kędzierska. Wstęp wolny.





Motoryzacyjne Halloween

31 października (sobota, godz. 19.00), Rynek w Inowrocławiu.

Miłośnicy motoryzacji spotkają się podczas imprezy organizowanej przez RPM Klub. Zaplanowano konkursy na najlepiej udekorowany samochód oraz najciekawsze przebranie uczestnika. Wstęp wolny.



WŁOCŁAWEK



Festiwal Kultura Nas Ocali

31 października (sobota, godz. 20:00)/ Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13

Do 30 października trwa szósta edycja festiwalu z bezpłatnym wstępem i spotkaniami m.in. z Wojciechem Smarzowskim, Jackiem Poniedziałkiem i Martyną Byczkowską. W sobotę, 31 października, o godz. 20:00 w Centrum Kultury Browar B. odbędzie się koncert „Wehikuł Czasu XII”, podczas którego włocławscy muzycy przypomną utwory m.in. Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar i Krystyny Prońko.

30 października (piątek/CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZNAKI CZASU” Wały gen. Sikorskiego 13)Słowo ucieleśnione w CSW Znaki Czasu w Toruniu to międzynarodowa wystawa współczesnych artystek, które pracują z tekstem i różnymi formami werbalnej wypowiedzi, wykraczając przy tym poza tradycyjne rozumienie słowa jako czystego znaku. Słowo staje się tu działaniem: bywa szeptem, manifestem, krzykiem. W połączeniu z różnorodnymi mediami – od tekstyliów i haftu, przez neony i media obrazowe, po projekcje wideo i działania interaktywne – nabiera materialności i siły oddziaływania.Partnerem wystawy jest ZAK – Zentrum für Aktuelle Kunst w Berlinie.Artystki: Karolina Balcer, Bettina Bereś, Iwona Demko, Zuza Dolega, Monika Drożyńska, Edyta Duduś, Nezaket Ekici, Sylvie Fleury, Alexandra Grant, Romana Hałat, Jenny Holzer, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Józefowicz, Anna Krenz, Barbara Kruger, Monika Mamzeta, Helena Minginowicz, Jessica Ostrowicz, Ewa Partum, Johanna Reich, Martyna Rzepecka, Jadwiga Sawicka, Karen Scheper, Jana Shostak, Joanna Sitarz, Irmina Staś, Nora Turato, Karolina Wiktor30 października ( piątek, godz. 18:00)/ Teatr Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1Druga nad ranem. Lewiwa smacznie śpi, ale Jona w udręce przewraca się z boku na bok. Małżeństwo z wieloletnim stażem uwiera ciasnota ich wspólnego życia. Co zamroziło ich miłość? Dlaczego najlepiej wychodzi im wyrzucanie sobie wzajemnych uraz? Co na to ich sąsiad? Kto z tej trójki jest najbardziej samotny? A dlaczego nikt nie pyta o zdanie Ursusa maritimusa?„Udręka życia” w reżyserii Evy Rysovej to egzystencjalna tragikomedia o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Bezkompromisowa i sprośna, ale również wzruszająca refleksja nad kondycją człowieka.30 października, (piątek godz. 19:00)/CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3Piwnica pod Baranami od 1956 roku jest jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych powojennej Polski. Założona przez Piotra Skrzyneckiego w Pałacu „Pod Baranami” szybko stała się miejscem przyciągającym ludzi kultury i publiczność spragnioną wolności wyobraźni.Przez lata z piwniczną sceną związane były wielkie nazwiska – od Ewy Demarczyk i Anny Szałapak, przez Grzegorza Turnaua, po poetów i twórców, którzy nadali temu miejscu rangę legendy. Dziś kolejne pokolenia artystów podtrzymują ducha Piwnicy, udowadniając, że ta tradycja nie jest wspomnieniem, lecz żywym doświadczeniem.Z okazji 70-lecia na jednej scenie spotkają się „piwniczni” artyści różnych generacji, by opowiedzieć piosenkami o czasie, który minął, i o tym, co dopiero przed nami. Usłyszycie największe przeboje i utwory, które przez dekady budowały rozpoznawalny styl Piwnicy: połączenie poezji, inteligentnego dowcipu, nostalgii i ciepła.Na koncertach występują wymiennie m.in. Ola Maurer, Tamara Kalinowska, Agata Ślazyk, Beata Czernecka, Kamila Klimczak, Dorota Ślęzak, Tadeusz Kwinta, Rafał Jędrzejczyk, Maciek Półtora, Agata Półtorak-Orłowska, Michał Michalak, Roman Kawalec, Jakub Zuckerman, Leszek Wójtowicz, Adrian Konarski, Ewa Wnukowa.30 października (piątek, godz. 20:00)/CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3Będzie to koncert pełen emocji, z potężną dawką rockowej energii. To muzyczna podróż przez największe przeboje zespołuArtysta przygotował na ten koncert trzy różne rodzaje biletów, a dwa z nich dają możliwość spotkania z zespołem twarzą w twarz po koncercie.