Klimatyczny weekend w Bydgoszczy: Muzyka, światło i smaki jesieni [lista wydarzeń]

Nadchodzące dni pełne będą kulturalnych wydarzeń oraz nastrojowych atrakcji. Koncerty jazzowe, spektakle teatralne, kulinarne odkrycia i dużo światła w ciemności. Dla fanów mocniejszych wrażeń przygotowano halloweenowy przejazd rowerowy oraz otwarcie Lumina Parku.
BYDGOSZCZ
Restaurant Week
30-31 października (piątek, sobota)
Jesień sprzyja spotkaniom przy stole, odkrywaniu nowych smaków i powrotom do restauracji, które warto znać. Od 7 października do 25 listopada Restaurant Week ponownie połączy gości z top restauracjami w całej Polsce. Na uczestników czekają autorskie, 3-daniowe menu przygotowane przez cenionych szefów kuchni oraz festiwalowy prezent. Więcej informacji TUTAJ
Stare Miasto w Bydgoszczy - spacer z przewodnikiem Walkative
30 października (piątek, godz. 12:00)/ Most Staromiejski
W czasie wycieczki po Bydgoszczy uczestnicy odwiedzą Stary Rynek, poznają legendę o krwawej niedzieli, odkryją średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzą do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczą panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę. Więcej informacji TUTAJ
„Etno/Bydgoszcz”. Oprowadzanie kuratorskie
30 października (piątek, godz. 17:00) / Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4
Podczas oprowadzania kuratorskiego autorki wystawy zaprezentują kolekcję etnograficzną Muzeum jako spójną całość, ukazując bogactwo kultury ludowej województwa kujawsko-pomorskiego oraz rolę Bydgoszczy – jako ważnego miejsca badań, dokumentowania i prezentowania folkloru i tradycji rzemieślniczych. Więcej TUTAJ.
Otwarcie Lumina Park - Podróż Dookoła Świata
30 października – 1 listopada (piątek, sobota, niedziela, od godz. 16.30) / Myślęcinek
To już kolejna odsłona Lumina Parku. W tym sezonie Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” stanie się miejscem niezwykłej Podróży Dookoła Świata. Więcej TUTAJ.
Halloweenowa Masa Krytyczna
30 października (piątek, godz. 18:00) / Stary Rynek
Halloweenowa Masa Krytyczna to jeden z najbardziej nietypowych przejazdów Bydgoskiej Masy Krytycznej. Tego wieczoru zwykłe rowery mogą zamienić się w pojazdy rodem z mrocznych opowieści, a ich właściciele w postacie, których lepiej nie spotkać samotnie po zmroku. Przebierzcie się, udekorujcie rowery, dodajcie im odrobinę grozy i razem stwórzmy najbardziej niezwykłą rowerową kolumnę tej jesieni. Więcej: TUTAJ
Śladami istniejących i zapomnianych nekropolii Fordonu
30 października (piątek, godz. 18:00) / Rynek w Starym Fordonie
Spacer będzie prowadził przez siedem nekropolii, a przewodnik opowie o zwyczajach pogrzebowych i ludziach spoczywających w Fordonie. Trasa będzie wiodła od Rynku, ulicami Cechową, Styki, Samotną, Wyzwolenia, Bora-Komorowskiego na Pałcz. Ostatnim punktem, dla chętnych, będzie cmentarz ewangelicki na Pałczu. Więcej: TUTAJ
Recital klawesynowy Forqueray: Portrety - koncert Justyny Woś
30 października (piątek, godz. 18:00) / Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4
Program recitalu „Forqueray: Portrety” przenosi słuchaczy w świat francuskiego baroku, prezentując twórczość jednej z najbardziej fascynujących rodzin muzycznych XVII–XVIII w. – Forquerayów. Więcej: TUTAJ
IX Festiwal Muzyka w Willi Blumwego: Une soirée avec Ravel
30 października (piątek, godz. 19:00) / Akademia Muzyczna, ul. prof. Godziszewskiego 1
Une soirée avec Ravel to wyjątkowy wieczór poświęcony muzyce Maurycego Ravela. 30 października w Sali symfonicznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy zabrzmią m.in. Mirroirs (Lustra) na fortepian oraz Suita nr 2 z baletu Daphnis i Chloé na dwa fortepiany i chór mieszany. Więcej: TUTAJ
Festiwal Prapremier 2026: „W starym domu ktoś jeszcze czeka"
30 października (piątek, godz. 19:00) / Teatr Polski, Al. Mickiewicza 2
Ostatni wieczór roku. W domu odciętym od całego świata przez śnieżną burzę Szlachcic Zawalnia spotyka podróżnych i starych znajomych. Z każdą mijającą godziną przestrzeń napełnia się i ożywia mistycznymi opowiadaniami oraz bajkami Ziemi Połockiej, splatając świat realny i bajkowy, dawne języki oraz opowieści o wilkołakach, różnych duchach, płaczkach i magicznych trawach. Spektakl staje się zmysłowym horrorem i wglądem w ludzkie obłędy, próbą wejścia w głąb niesłyszalnych dziś opowieści oraz odnalezienia wiary w świat, w który już raczej uwierzyć nie potrafimy. Więcej: TUTAJ
Anna Maria Jopek Trio
30 października (piątek, godz. 19:00) / Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12
Anna Maria Jopek, jako dziecko solistów zespołu Mazowsze, dorastała w świecie sztuki. Jej artystyczny i zarazem ludowy charakter odcisnął znaczące piętno na wrażliwości artystycznej wokalistki. W tej estetyce w znacznym zakresie porusza się do dziś. Stylistyczne ramy działalności AMJ tworzą trzy obszary muzycznych doświadczeń: wyniesione z domu zamiłowanie do folkloru, klasyczne wykształcenie muzyczne i miłość do jazzu. Więcej: TUTAJ
XXIV Bydgoszcz Jazz Festival
30 października (piątek, godz. 20:00) / Eljazz, ul. Kręta 3
Bitwa Jazzowa - to koncert, w którym nie liczy się zwycięstwo, lecz siła muzycznej wyobraźni, spontaniczność i sztuka improwizacji. Naprzeciw siebie staną dwa zespoły reprezentujące dwa różne muzyczne światy, dwa spojrzenia na jazz i dwie niezwykle silne osobowości artystyczne.
Archeologia z dreszczykiem
31 października (sobota, godz. 11) / Biały Spichrz MOB, Wyspa Młyńska
Uczestnicy zapoznają się z mitami i legendami, które wspólnie z edukatorem skonfrontują z naukowymi wyjaśnieniami. Czy wampiry naprawdę istnieją? Jak powstawały dawne wierzenia? W jaki sposób zorganizowane były dawne rytuały pogrzebowe? Z tymi pytaniami rozprawiać się będą muzealnicy z działu Zbiorów Archeologicznych. Więcej: TUTAJ
Grają siatkarki
31 października (sobota, godz. 12:00) / Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59
W kolejnym meczu Tauron Ligi Kobiet siatkarki Metalkas Pałacu Bydgoszcz zmierzą się z drużyną Budowlanych Łódź. Bilety: TUTAJ
I Fordoński Festiwal Organowy
31 października (sobota, godz. 19.15) / Kościół św. Mikołaja, Stary Fordon
Parafia świętego Mikołaja w Bydgoszczy – Fordonie, wraz z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy organizują I Fordoński Festiwal Organowy, w którym wystąpią profesjonalni muzycy w specjalności improwizacji organowych. Wstęp wolny.
XXIV Bydgoszcz Jazz Festival | Zaduszki Jazzowe - Ikony Polskiego Jazzu
1 listopada (niedziela, godz. 19:00) / Adria Teatr, ul. Toruńska 30
Od ponad dwóch dekad Zaduszki Jazzowe są jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń Bydgoszcz Jazz Festival. Stały się piękną festiwalową tradycją i muzycznym świętem, podczas którego spotykają się artyści należący do najwybitniejszych postaci polskiego jazzu. To wieczór pełen refleksji, wspomnień i ponadczasowej muzyki, która od pokoleń łączy wykonawców i publiczność.
TORUŃ
30 października (piątek, godz. 18:00-21:00)/CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZNAKI CZASU” Wały gen. Sikorskiego 13
Jak powstają hologramy? Jak zagrać na instrumencie bez dotykania go? I jak nietoperze odnajdują drogę w ciemności? Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza na - wydarzenie pełne tajemnic, eksperymentów i niezwykłych odkryć.
Słowo ucieleśnione - wystawa w CSW
30 października (piątek/CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZNAKI CZASU” Wały gen. Sikorskiego 13)
Słowo ucieleśnione w CSW Znaki Czasu w Toruniu to międzynarodowa wystawa współczesnych artystek, które pracują z tekstem i różnymi formami werbalnej wypowiedzi, wykraczając przy tym poza tradycyjne rozumienie słowa jako czystego znaku. Słowo staje się tu działaniem: bywa szeptem, manifestem, krzykiem. W połączeniu z różnorodnymi mediami – od tekstyliów i haftu, przez neony i media obrazowe, po projekcje wideo i działania interaktywne – nabiera materialności i siły oddziaływania.
Partnerem wystawy jest ZAK – Zentrum für Aktuelle Kunst w Berlinie.
Artystki: Karolina Balcer, Bettina Bereś, Iwona Demko, Zuza Dolega, Monika Drożyńska, Edyta Duduś, Nezaket Ekici, Sylvie Fleury, Alexandra Grant, Romana Hałat, Jenny Holzer, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Józefowicz, Anna Krenz, Barbara Kruger, Monika Mamzeta, Helena Minginowicz, Jessica Ostrowicz, Ewa Partum, Johanna Reich, Martyna Rzepecka, Jadwiga Sawicka, Karen Scheper, Jana Shostak, Joanna Sitarz, Irmina Staś, Nora Turato, Karolina Wiktor
Spektakl „Udręka życia" reż. Eva Rysová
30 października ( piątek, godz. 18:00)/ Teatr Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1
Druga nad ranem. Lewiwa smacznie śpi, ale Jona w udręce przewraca się z boku na bok. Małżeństwo z wieloletnim stażem uwiera ciasnota ich wspólnego życia. Co zamroziło ich miłość? Dlaczego najlepiej wychodzi im wyrzucanie sobie wzajemnych uraz? Co na to ich sąsiad? Kto z tej trójki jest najbardziej samotny? A dlaczego nikt nie pyta o zdanie Ursusa maritimusa?
„Udręka życia” w reżyserii Evy Rysovej to egzystencjalna tragikomedia o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Bezkompromisowa i sprośna, ale również wzruszająca refleksja nad kondycją człowieka.
Piwnica pod Baranami – koncert jubileuszowy na 70-lecie
30 października, (piątek godz. 19:00)/CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3
Piwnica pod Baranami od 1956 roku jest jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych powojennej Polski. Założona przez Piotra Skrzyneckiego w Pałacu „Pod Baranami” szybko stała się miejscem przyciągającym ludzi kultury i publiczność spragnioną wolności wyobraźni.
Przez lata z piwniczną sceną związane były wielkie nazwiska – od Ewy Demarczyk i Anny Szałapak, przez Grzegorza Turnaua, po poetów i twórców, którzy nadali temu miejscu rangę legendy. Dziś kolejne pokolenia artystów podtrzymują ducha Piwnicy, udowadniając, że ta tradycja nie jest wspomnieniem, lecz żywym doświadczeniem.
Z okazji 70-lecia na jednej scenie spotkają się „piwniczni” artyści różnych generacji, by opowiedzieć piosenkami o czasie, który minął, i o tym, co dopiero przed nami. Usłyszycie największe przeboje i utwory, które przez dekady budowały rozpoznawalny styl Piwnicy: połączenie poezji, inteligentnego dowcipu, nostalgii i ciepła.
Na koncertach występują wymiennie m.in. Ola Maurer, Tamara Kalinowska, Agata Ślazyk, Beata Czernecka, Kamila Klimczak, Dorota Ślęzak, Tadeusz Kwinta, Rafał Jędrzejczyk, Maciek Półtora, Agata Półtorak-Orłowska, Michał Michalak, Roman Kawalec, Jakub Zuckerman, Leszek Wójtowicz, Adrian Konarski, Ewa Wnukowa.
Ich Troje – koncert
30 października (piątek, godz. 20:00)/CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3
Będzie to koncert pełen emocji, z potężną dawką rockowej energii. To muzyczna podróż przez największe przeboje zespołu
Artysta przygotował na ten koncert trzy różne rodzaje biletów, a dwa z nich dają możliwość spotkania z zespołem twarzą w twarz po koncercie.
GRUDZIĄDZ
31 października (sobota, godz. 16:00)/Teatr Teatralna, 1, Grudziądz
INOWROCŁAW
Koncert przedzaduszkowy w kameralnej atmosferze, poświęcony muzyce, wspomnieniom i refleksji. Bilety kosztują 20 zł.
30 października, (piątek, godz. 19.00 )/Miejskie Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12–14 w Bydgoszczy. Wokalistce towarzyszyć będą pianista Michał Szkil i kontrabasista Adam Kowalewski. Koncert łączy jazzową wrażliwość z charakterystycznym stylem artystki.
31 października (sobota, godz. 9:00)/Nowy Park Solankowy.
Bezpłatne spotkanie dla miłośników biegania i aktywnego wypoczynku na dystansie pięciu kilometrów. Trasę można pokonać biegiem, truchtem lub marszem.
Wystąpią uczniowie SingSong oraz Anna Kędzierska. Wstęp wolny.
31 października (sobota, godz. 19.00), Rynek w Inowrocławiu.
Miłośnicy motoryzacji spotkają się podczas imprezy organizowanej przez RPM Klub. Zaplanowano konkursy na najlepiej udekorowany samochód oraz najciekawsze przebranie uczestnika. Wstęp wolny.
WŁOCŁAWEK
Festiwal Kultura Nas Ocali
31 października (sobota, godz. 20:00)/ Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13
Do 30 października trwa szósta edycja festiwalu z bezpłatnym wstępem i spotkaniami m.in. z Wojciechem Smarzowskim, Jackiem Poniedziałkiem i Martyną Byczkowską. W sobotę, 31 października, o godz. 20:00 w Centrum Kultury Browar B. odbędzie się koncert „Wehikuł Czasu XII”, podczas którego włocławscy muzycy przypomną utwory m.in. Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar i Krystyny Prońko.