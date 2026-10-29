Dobry początek nie wystarczył. KH Energa przegrała z rozpędzonym GKS-em Tychy

Torunianie nie wykorzystali szansy na kolejne ważne zwycięstwo w TAURON Hokej Lidze. KH Energa przegrała na własnym lodzie z GKS-em Tychy 2:4. O losach spotkania w dużej mierze przesądziła gra w osłabieniu – trzy bramki goście zdobyli podczas przewag liczebnych.

Początek należał do gospodarzy. W 14. minucie wynik otworzył Mikołaj Syty. Odpowiedź GKS-u była jednak błyskawiczna. Jeszcze przed pierwszą przerwą Tyszanie dwukrotnie wykorzystali grę w przewadze i wyszli na prowadzenie.



Podobny problem wrócił w drugiej tercji. GKS ponownie został beneficjentem kar dla miejscowych i odskoczył na 3:1. KH Energa próbowała przyspieszyć, ale długo nie potrafiła znaleźć sposobu na tyską defensywę.



Nadzieje wróciły na początku trzeciej tercji. Wiaczesław Kolesnikow zdobył bramkę kontaktową. Radość gospodarzy trwała krótko... Zaledwie 47 sekund później Filip Komorski odpowiedział trafieniem na 4:2.



KH Energa Toruń – GKS Tychy 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Bramki dla KH Energi: Syty (14), Kolesnikow (44)