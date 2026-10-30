Dyskusja o projekcie Muzeum Historii Bydgoszczy. Mamy też newsy z innych muzeów [zdjęcia]

Mieszkańcy, a także miejscy działacze podzielili się pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi projektu Muzeum Historii Bydgoszczy, które ma funkcjonować w spichrzach nad Brdą. To właśnie tam odbyły się w czwartek konsultacje społeczne.

- Jednym z moich marzeń było właśnie to muzeum - mówiła dziennikarka i społeczniczka Hanna Sowińska. - Chyba najbardziej interesujący jest XIX wiek, mimo że wówczas Bydgoszcz była pod zaborami, ale to miasto zaczynało powstawać. Jestem też ciekawa, na ile Muzeum Historii Bydgoszczy będzie chciało zawrzeć elementy historii dawnego Fordonu - dodała.



- Wiele Bydgoszczanek i Bydgoszczan przekazało do muzeum pamiątki, chcemy ich pokazać jeszcze więcej - poinformowała dr Anna Kornelia Jędrzejewska, dyrektorka Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. - One na co dzień są w magazynie, ale właśnie ten projekt pozwoli nam na pokazanie tego zasobu. Nowością będzie opowieść o niematerialnym dziedzictwie naszego miasta - zdradziła.



Jak dodała Anna Nadolska, kierownik Działu Historii Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, to ma być miejsce otwarte miejsce pełne historii kultury, miejsce bliskie społeczeństwu, takie w którym można aktywnie, interaktywnie spędzić czas.



Tymczasem zmieniają się także inne bydgoskie instytucje kultury. Do Muzeum Wodociągów trafiła zabytkowa studnia z XVI wieku.



- Jest to studnia zrębowa, drewniana, sosnowa, która została odkryta w lipcu 2023 roku podczas prac archeologicznych przy ulicy Fordońskiej 16. Datowana jest na drugą połowę XVI wieku. Składa się ze 111 dranic sosnowych. Konserwację wykonało dla nas Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - mówił Bartłomiej Bromberek, koordynator Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy i dodał, że w najbliższych tygodniach muzeum wzbogaci się o kolejny eksponat: żuraw kolejowy z zaboru rosyjskiego.



Z kolei w Młynach Rothera ma powstać wystawa Brain Space, która przybliży zwiedzającym działanie mózgu, emocje i zagadnienia z dziedziny zdrowia psychicznego. Obecnie trwają prace projektowe.



W Bydgoszczy można odwiedzać również między innymi Exploseum, Muzeum Mydła i Historii Brudu czy Muzeum Kanału Bydgoskiego. Niedawno w Bydgoszczy otwarto także Muzeum Tortur i Kar Śmierci, którego działalność wzbudziła kontrowersje i wywołała dyskusję.