Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Przed nami kolejny intensywny weekend z udziałem drużyn z Kujaw i Pomorza. W piątek i sobotę emocji nie zabraknie w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej i hokeju. Na antenie Polskiego Radia PiK będziemy relacjonować mecze Anwilu Włocławek ze Stalą Ostrów Wielkopolski oraz Energi Toruń ze Ślęzą Wrocław.

Koszykówka

PGE Basket Liga:

Anwil Włocławek – Stal Ostrów Wielkopolski – piątek 30 października, godz. 20:15 – relacja w Polskim Radiu PiK

Trefl Sopot – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – sobota 31 października, godz. 15:00

Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – Zastal Zielona Góra – sobota 31 października, godz. 20:00



PGE Basket Liga Kobiet:

Energa Toruń – Ślęza Wrocław – sobota 31 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

Enea Basket Poznań – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 31 października, godz. 20:00



Siatkówka

TAURON Liga Kobiet:

Metalkas Pałac Bydgoszcz – PGE Grot Budowlani Łódź – sobota 31 października, godz. 12:00



TAURON 1. Liga:

CUK Anioły Toruń – Avia Sędziszów Małopolski – sobota 31 października, godz. 15:00



Piłka nożna

Betclic 2. Liga:

Sandecja Nowy Sącz – Olimpia Grudziądz – piątek 30 października, godz. 19:30

Śląsk II Wrocław – Zawisza Bydgoszcz – sobota 31 października, godz. 14:30



Betclic 3. Liga gr. 2:

Noteć Czarnków – Chemik Bydgoszcz – sobota 31 października, godz. 13:00

Elana Toruń – Victoria Września – sobota 31 października, godz. 13:00

Wda Świecie – Bałtyk Koszalin – sobota 31 października, godz. 13:30



IV Liga:

Unia Solec Kujawski – Sparta Brodnica – sobota 31 października, godz. 11:00

Łokietek Brześć Kujawski – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 31 października, godz. 11:00

Start Pruszcz – Cuiavia Inowrocław – sobota 31 października, godz. 11:00

Pomorzanin Toruń – Skrwa Skrwilno – sobota 31 października, godz. 11:00

Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Mustang Ostaszewo – sobota 31 października, godz. 12:00

Lech Rypin – Victoria Czernikowo – sobota 31 października, godz. 12:00

Pogoń Mogilno – Unia Wąbrzeźno – sobota 31 października, godz. 14:00

Tłuchowia Tłuchowo – Kujawiak Kowal – sobota 31 października, godz. 14:00

Rawys Raciąż – Noteć Gębice – sobota 31 października, godz. 14:30



Hokej

TAURON Hokej Liga:

GKS Katowice – KH Energa Toruń – sobota 31 października, godz. 18:30