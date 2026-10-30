Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Na antenie Polskiego Radia PiK będziemy relacjonować m.in. mecz Anwilu Włocławek ze Stalą Ostrów Wielkopolski/fot. Archiwalne/Patryk Głowacki
SPORT

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Na antenie Polskiego Radia PiK będziemy relacjonować m.in. mecz Anwilu Włocławek ze Stalą Ostrów Wielkopolski/fot. Archiwalne/Patryk Głowacki

Przed nami kolejny intensywny weekend z udziałem drużyn z Kujaw i Pomorza. W piątek i sobotę emocji nie zabraknie w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej i hokeju. Na antenie Polskiego Radia PiK będziemy relacjonować mecze Anwilu Włocławek ze Stalą Ostrów Wielkopolski oraz Energi Toruń ze Ślęzą Wrocław.

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Koszykówka
PGE Basket Liga:
Anwil Włocławek – Stal Ostrów Wielkopolski – piątek 30 października, godz. 20:15 – relacja w Polskim Radiu PiK
Trefl Sopot – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – sobota 31 października, godz. 15:00
Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – Zastal Zielona Góra – sobota 31 października, godz. 20:00

PGE Basket Liga Kobiet:
Energa Toruń – Ślęza Wrocław – sobota 31 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK

PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
Enea Basket Poznań – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 31 października, godz. 20:00

Siatkówka
TAURON Liga Kobiet:
Metalkas Pałac Bydgoszcz – PGE Grot Budowlani Łódź – sobota 31 października, godz. 12:00

TAURON 1. Liga:
CUK Anioły Toruń – Avia Sędziszów Małopolski – sobota 31 października, godz. 15:00

Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Sandecja Nowy Sącz – Olimpia Grudziądz – piątek 30 października, godz. 19:30
Śląsk II Wrocław – Zawisza Bydgoszcz – sobota 31 października, godz. 14:30

Betclic 3. Liga gr. 2:
Noteć Czarnków – Chemik Bydgoszcz – sobota 31 października, godz. 13:00
Elana Toruń – Victoria Września – sobota 31 października, godz. 13:00
Wda Świecie – Bałtyk Koszalin – sobota 31 października, godz. 13:30

IV Liga:
Unia Solec Kujawski – Sparta Brodnica – sobota 31 października, godz. 11:00
Łokietek Brześć Kujawski – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 31 października, godz. 11:00
Start Pruszcz – Cuiavia Inowrocław – sobota 31 października, godz. 11:00
Pomorzanin Toruń – Skrwa Skrwilno – sobota 31 października, godz. 11:00
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Mustang Ostaszewo – sobota 31 października, godz. 12:00
Lech Rypin – Victoria Czernikowo – sobota 31 października, godz. 12:00
Pogoń Mogilno – Unia Wąbrzeźno – sobota 31 października, godz. 14:00
Tłuchowia Tłuchowo – Kujawiak Kowal – sobota 31 października, godz. 14:00
Rawys Raciąż – Noteć Gębice – sobota 31 października, godz. 14:30

Hokej
TAURON Hokej Liga:
GKS Katowice – KH Energa Toruń – sobota 31 października, godz. 18:30

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