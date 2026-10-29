Jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zapewnia, że nie czekał na kontakt z obcymi służbami

Nigdy nie czekałem na żaden kontakt z obcymi służbami - mówił w bydgoskim sądzie Wiktor Ź., oskarżony o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. W czwartek (29 października) na wniosek obrony odbyło się uzupełniające przesłuchanie jego bliskiej znajomej, 24-letniej Marty R.

Kobieta zeznawała już na początku procesu. Wówczas mówiła o jego fascynacji Rosją. Twierdziła, że mężczyzna mógł być zainteresowany współpracą z rosyjskim wywiadem.



Oskarżony pytał Martę R. między innymi o swój wyjazd na Białoruś, podczas którego został zatrzymany na granicy. To po powrocie z tego kraju Wiktor Ź. otrzymał wiadomość w języku rosyjskim i zaczęła się jego korespondencja, w której przekazywał informacje na temat bydgoskich jednostek. W rzeczywistości wiadomości wymieniał nie z obcym wywiadem, tylko funkcjonariuszem ABW, który podawał się za oficera wywiadu rosyjskiego.



Wiktor Ź. i aplikacja Telegram



Na czwartkowej rozprawie Wiktor Ź. dociekał, skąd kobieta wiedziała o zainstalowanej w jego telefonie aplikacji Telegram, za pomocą której przekazywał informacje. - Jak raz coś pokazywałeś na swoim telefonie to mignęła mi ikonka Telegramu - poinformowała Marta R.



Do jej zeznań odniósł się sam oskarżony. - Chciałem zaznaczyć, że aplikację ściągnąłem dopiero na prośbę tego agenta, który do mnie napisał - zeznawał Wiktor Ź. - Nie mogłem świadkowi mówić, że korzystam z aplikacji Telegram, bo założyłem ją dopiero kilka dni po naszym ostatnim spotkaniu - dodał.



Proces w sprawie Bydgoszczanina dobiega końca. 26 listopada odbędą się mowy stron. Wiadomo, że odbędą się one za zamkniętymi drzwiami.