Ponad 400 podróbek różnych produktów zabezpieczyli funkcjonariusze KAS w bydgoskiej sortowni [zdjęcia]

Perfumy, kosmetyki, torby papierowe i słuchawki bezprzewodowe – ponad 400 sztuk towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kujawsko-pomorskiej KAS.

Podczas kontroli przesyłek kurierskich w jednej z bydgoskich sortowni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali podejrzaną paczkę. Znaleźli w niej perfumy i kosmetyki oznaczone znakami towarowymi znanych światowych marek. Dalsze czynności doprowadziły ich do mieszkania odbiorcy, gdzie ujawniono kolejne towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej (w skrócie podróbki).



Łącznie zabezpieczono:



405 sztuk perfum,

13 sztuk artykułów do makijażu,

33 torby papierowe,

3 pary słuchawek bezprzewodowych.

Wszystkie towary trafiły do magazynu depozytowego KPUCS w Toruniu. O sprawie powiadomiono właścicieli praw do znaków towarowych.Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że handel podróbkami to przestępstwo. Grozi za nie grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Jeśli proceder stanowi stałe źródło dochodu, kara może wynieść nawet pięć lat pozbawienia wolności.