Gigantyczny dług grudziądzkiego szpitala. Ma zostać spłacony po 15 latach

Ponad 200 milionów złotych - tyle ma wnieść miasto Grudziądz do nowej spółki, powstałej po konsolidacji szpitali. To nic innego, jak zobowiązanie samorządu, związane z gigantycznym długiem grudziądzkiej placówki.

Dług ma zostać spłacony po 15 latach.



- Mamy już poczynione pewne rozmowy z bankami - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. - One mają świadomość, że podchodzimy do tego systemowo. Jestem przekonany, że sobie z tym (długiem - przyp. red.) poradzimy, oczywiście w perspektywie kilkunastu lat - dodaje



Pomysł połączenia Centrum Pulmonologii, grudziądzkiego oraz inowrocławskiego szpitala



Spółka łącząca Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, grudziądzki oraz inowrocławski szpital ma powstać w kwietniu przyszłego roku. Ma to pomóc w restrukturyzacji ich zadłużenia.



Przeciwni takiemu rozwiązaniu są jednak radni Bydgoszczy. Natomiast opozycja w Inowrocławiu próbowała na ostatniej sesji Rady Miasta wprowadzić do jej porządku projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanej konsolidacji trzech placówek. Tym samym miałyby się wówczas rozpocząć rozmowy na ten temat. Radni w głosowaniu odrzucili pomysł zmiany porządku obrad.



Zielone światło dla połączenia trzech regionalnych szpitali dali za to radni sejmiku i samorządowcy z Grudziądza.