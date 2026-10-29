Konferencja na temat konsolidacji trzech regionalnych szpitali odbyła się w grudziądzkiej placówce/fot. Marcin Doliński
Grudziądz

Gigantyczny dług grudziądzkiego szpitala. Ma zostać spłacony po 15 latach

Konferencja na temat konsolidacji trzech regionalnych szpitali odbyła się w grudziądzkiej placówce/fot. Marcin Doliński

Ponad 200 milionów złotych - tyle ma wnieść miasto Grudziądz do nowej spółki, powstałej po konsolidacji szpitali. To nic innego, jak zobowiązanie samorządu, związane z gigantycznym długiem grudziądzkiej placówki.

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Dług ma zostać spłacony po 15 latach.

- Mamy już poczynione pewne rozmowy z bankami - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. - One mają świadomość, że podchodzimy do tego systemowo. Jestem przekonany, że sobie z tym (długiem - przyp. red.) poradzimy, oczywiście w perspektywie kilkunastu lat - dodaje

Pomysł połączenia Centrum Pulmonologii, grudziądzkiego oraz inowrocławskiego szpitala

Spółka łącząca Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, grudziądzki oraz inowrocławski szpital ma powstać w kwietniu przyszłego roku. Ma to pomóc w restrukturyzacji ich zadłużenia.

Przeciwni takiemu rozwiązaniu są jednak radni Bydgoszczy. Natomiast opozycja w Inowrocławiu próbowała na ostatniej sesji Rady Miasta wprowadzić do jej porządku projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanej konsolidacji trzech placówek. Tym samym miałyby się wówczas rozpocząć rozmowy na ten temat. Radni w głosowaniu odrzucili pomysł zmiany porządku obrad.

Zielone światło dla połączenia trzech regionalnych szpitali dali za to radni sejmiku i samorządowcy z Grudziądza.

Mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski
Gdzie: Grudziądz
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