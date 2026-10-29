Wypadek z udziałem autobusu miejskiego i auta osobowego w Bydgoszczy.

Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Kamiennej, na wysokości Akademii Muzycznej.
Zderzyły się autobus linii 83 i samochód osobowy. Strażacy przekazali nam, że nie ma osób poszkodowanych.
Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Kamiennej, na wysokości Akademii Muzycznej.
Zderzyły się autobus linii 83 i samochód osobowy. Strażacy przekazali nam, że nie ma osób poszkodowanych.
Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
- Kilka tygodni temu doszło do uszkodzenia jednej z betonowych płyt na dachu - czytamy w liście, adresowanym m.in. do redakcji Polskiego Radia PiK. Dyrekcja…
Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Kamiennej, na wysokości Akademii Muzycznej.
W tej sprawie śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Pojawiły się sygnały, że mogło dojść do złamania tajemnicy dziennikarskiej. Ta sama…
Trop zaprowadził bydgoskich policjantów do 24-latka. Pojechali za nim na Bartodzieje. Zatrzymali go, gdy z narkotykami w ręku wychodził z piwnicy należącej…
Opozycja próbowała wprowadzić do porządku obrad rady powiatu projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanego połączenia trzech szpitali w województwie…
„Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” temu poświęcony jest odbywający się w Bydgoszczy trzydniowy Kongres Klastrów Polskich.
Niedługo poznamy szczegóły na temat centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot. Czy mogłoby działać w Bydgoszczy? Zapytaliśmy o to Damiana Skałeckiego…
Arkadiusz Fajok powinien opuścić fotel prezydenta Inowrocławia - tak uważa lider Koalicji Obywatelskiej w tym mieście, Patryk Kaźmierczak. Rozważa zorganizowanie…
Strażaków powiadomiono o pożarze ok. godz. 23 w środę (28 października).
Prezydent Torunia Paweł Gulewski deklaruje, że weźmie udział w kolejnych spotkaniach dotyczących relacji obu stolic województwa, jeśli takie się odbę…
Do tragicznego wypadku doszło nocą w Bąkowie w powiecie świeckim. Kierowca wjechał na autostradę prawidłowo, ale zawrócił i jechał pod prąd, wtedy zderzył…
Z listy członków PiS skreślono Annę Maćkowską i Radosława Kempinskiego, bo udzielają się w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - potwierdził…