Czy stan jednej z hal produkcyjnych Odlewni Żeliwa Bydgoszcz zagraża życiu i zdrowiu pracowników?

- Kilka tygodni temu doszło do uszkodzenia jednej z betonowych płyt na dachu - czytamy w liście, adresowanym m.in. do redakcji Polskiego Radia PiK. Dyrekcja miała wezwać fachowca, który zwrócił uwagę na słabą jakość betonu. Zdaniem nadawcy szefostwo nie zapewniło odpowiednich zabezpieczeń.

Jak czytamy w liście, pracownicy żądają niezależnej ekspertyzy stanu dachu. Zwracają się do Państwowej Inspekcji Pracy i nadzoru budowlanego. Informują też media, jednak nie zostawiają do siebie żadnego namiaru. Pod dokumentem widnieje podpis: Pracownicy Odlewni Bydgoszcz z upoważnienia Roberta Rzuchlińskiego pisane przez RZ.



Robert Żuchliński to prezes zarządu, ale jego nazwisko pisze się przez Ż. Kierujemy pytania do niego. Twierdzi, że o żadnym liście nie wie i podpisu nie złożył. Prawdopodobnie ktoś się pod niego podszył. Potwierdził jedynie, że dach ma być przedmiotem kontroli nadzoru budowlanego w poniedziałek (2 listopada), a do tego czasu nie udzieli komentarza.



Z kolei Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, że zawiadomienie wpłynęło w środę (28 października) i że wypowie się na temat stanu dachu również dopiero po kontroli w przyszłym tygodniu. Na słupach w hali pojawiły się znaki ostrzegawcze.

