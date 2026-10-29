W pierwszej części zaprezentowane zostaną polskie tańce narodowe w strojach historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego/fot. Izabela Langner, Archiwum
Bydgoszcz

Wybierz się na koncert „Wolna Polska”. Zespół Ziemia Bydgoska na Święto Niepodległości

W pierwszej części zaprezentowane zostaną polskie tańce narodowe w strojach historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego/fot. Izabela Langner, Archiwum

Koncert z okazji Święta Niepodległości zatytułowany „Wolna Polska" odbędzie się w niedzielę (8 listopada) w bydgoskiej Moderator Arenie. Wystąpi ponad 200-osobowy skład Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.

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Na scenie Moderator Areny pojawią się wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej. - Będą też zaprzyjaźnione chóry dziecięce: „Ojejku” i chłopięcy chór „Forti Ragazzi” ze Szkoły Podstawowej nr 38 – zapowiada zespół.

Koncert będzie dwuczęściowy, w pierwszej części zaprezentowane zostaną polskie tańce narodowe w strojach historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego oraz piosenki żołnierskie i powstańcze. Pokazany zostanie też folklor różnych regionów naszego kraju. - Druga część to czas międzywojenny, piosenki ze starej Warszawy, ale także z okresu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Zaprezentujemy też utwory nawiązujące do 45. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz repertuar z okresu „Solidarności” – czytamy w zapowiedziach koncertu. - Wydarzenie adresowane jest do mieszkańców miasta i regionu, osób starszych i młodzieży, kombatantów, środowisk mundurowych.

Koncert rozpocznie się 8 listopada o godz. 16.00 w Moderator Arenie w Bydgoszczy. Bilety są do nabycia w kasie Filharmonii Pomorskiej (aktualna siedziba przy ul. Słowackiego 7 w Bydgoszczy) oraz na stronie www.bilety24.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio PiK, a finansowo wspiera go Miasto Bydgoszcz.

Wygrywaj zaproszenia na koncert!

Aby zdobyć podwójne zaproszenie na koncert „Wolna Polska”, trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
Wymień trzy polskie tańce narodowe.
Na odpowiedzi czekamy w czwartek (29 października) do godz. 18.00. Wysyłajcie je na adres: konkurs@radiopik.pl. Podwójne zaproszenie będzie można wygrać także w piątkowej (30 października) audycji „Od ucha do ucha” – od 13.05 do 15.00 w Polskim Radiu PiK.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: koncert patriotycznyZespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoskafoklortańce narodowe
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