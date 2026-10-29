GNSS to system fal radiowych, które wysyłane są przez satelity, a mają kluczowe znaczenie do wyznaczania pozycji 3D/ Fot. Pexels
Bydgoszcz

Główny Geodeta Kraju: Polska potrzebuje tarczy przeciw zakłócaniu fal wysyłanych przez satelity

GNSS to system fal radiowych, które wysyłane są przez satelity, a mają kluczowe znaczenie do wyznaczania pozycji 3D/ Fot. Pexels

Bezpieczeństwo infrastruktury wobec współczesnych zagrożeń - to temat konferencji na Politechnice Bydgoskiej. Specjaliści rozmawiają o ochronie kluczowych obiektów. Mówią między innymi o stanie mostów, miejsc ukryć czy sieci wodociągowych, ale i o zakłóceniach sygnałów służących do nawigacji.

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Andrzej Żylis, Główny Geodeta Kraju, zwraca uwagę na niepokojące zjawisko, jakim jest zakłócanie systemu GNSS. To system fal radiowych, które wysyłane są przez satelity, a mają kluczowe znaczenie do wyznaczania pozycji 3D.

- Powinniśmy zająć się konsolidacją działań związanych z zakłócaniem sygnałów GNSS - zaznacza Andrzej Żylis. - Nie mamy jednego ośrodka, który skupiałby wszystkich dostawców tych sygnałów. Jako Główny Urząd Geodezji i Kartografii mamy sieć stacji referencyjnych i od jakiegoś czasu prowadzimy projekty związane z monitoringiem zakłóceń. Realizujemy również projekt Polska Tarcza PNT, która łączy Ministerstwo Obrony Narodowej i inne resorty, które zarządzają tymi sieciami, abyśmy wspólnie zbudowali właśnie tarczę przeciwko zakłóceniom. To jest bardzo ważne - podkreśla.

Zagrożenie jest realne, bo właściwie każdy może kupić w sieci zakłócacz sygnału.

- Największe zakłócenia wykrywamy na granicach, w północno-wschodniej Polsce. Gdy dochodzi do zakłóceń, drony, statki, wszyscy ci, którzy wykorzystają system GNSS do nawigowania, dostają fałszywe informacje. To bardzo niebezpieczne. Trzeba monitorować sytuację, by móc dawać ostrzeżenie: uważaj, bo na tej stacji są przekłamania. Osoba wykorzystująca te sygnały do nawigowania będzie wiedziała, co zrobić - dodaje Andrzej Żylis.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Politechnika Bydgoskabezpieczeństwosygnał GNSSsygnał satelitarnyGłówny Geodeta KrajuPolska Tarcza PNTMON
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