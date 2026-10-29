Hodował w komórce konopie, miał w piwnicy porcje gotowe do sprzedaży [zdjęcia, wideo]

Policjanci przejęli 2 kilogramy marihuany. Zatrzymali 23-latka spod Koronowa.
Trop zaprowadził policjantów do 23-letniego mieszkańca gminy Koronowo. Znaleźli w jego pokoju kilkadziesiąt gramów suszu roślinnego poporcjowanego w woreczkach. W piwnicy schował worek jutowy z suszem roślinnym o wadze 1,3 kilograma. W pomieszczeniu gospodarczym młody mężczyzna prowadził uprawę.
- Były tam dwa namioty wraz z urządzeniami służącymi do uprawy konopi (lampy, wentylatory, promienniki, osuszacze, filtry powietrza i inne). Wewnątrz rosło 18 krzewów konopi. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam również ponad pół kilograma suszu - relacjonują bydgoscy policjanci.
- Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty, dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich.
- Sędzia aresztował mężczyznę na najbliższe 3 miesiące.
- Grozi mu kara do 10 lat więzienia.