Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich/ Fot. KMP w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Hodował w komórce konopie, miał w piwnicy porcje gotowe do sprzedaży [zdjęcia, wideo]

Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich/ Fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci przejęli 2 kilogramy marihuany. Zatrzymali 23-latka spod Koronowa.

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Trop zaprowadził policjantów do 23-letniego mieszkańca gminy Koronowo. Znaleźli w jego pokoju kilkadziesiąt gramów suszu roślinnego poporcjowanego w woreczkach. W piwnicy schował worek jutowy z suszem roślinnym o wadze 1,3 kilograma. W pomieszczeniu gospodarczym młody mężczyzna prowadził uprawę.

- Były tam dwa namioty wraz z urządzeniami służącymi do uprawy konopi (lampy, wentylatory, promienniki, osuszacze, filtry powietrza i inne). Wewnątrz rosło 18 krzewów konopi. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam również ponad pół kilograma suszu - relacjonują bydgoscy policjanci.

  • Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty, dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich.
  • Sędzia aresztował mężczyznę na najbliższe 3 miesiące.
  • Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

137-447124
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: narkotykipolicjaBydgoszczzatrzymanie
Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich/ Fot. KMP w Bydgoszczy Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich/ Fot. KMP w Bydgoszczy Mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich/ Fot. KMP w Bydgoszczy
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