Radni powiatu inowrocławskiego sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali w województwie

Opozycja próbowała wprowadzić do porządku obrad rady powiatu projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanego połączenia trzech szpitali w województwie kujawsko-pomorskim: szpitala w Inowrocławiu z Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i placówką w Grudziądzu. Projekt został odrzucony większością głosów.

Rada odrzuciła projekt. Przeciw było 14 radnych, 12 radnych głosowało za, 1 się wstrzymał.



- Zsumowane zadłużenie tych trzech podmiotów wynosi około miliarda złotych. Apeluję, aby społeczeństwo o tym informować, bo to, że dany podmiot staje się udziałowcem nowo powstałej spółki nie zwalnia go z odpowiedzialności finansowej do wysokości udziałów w tej spółce. Tak mówi prawo - podkreśla Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.