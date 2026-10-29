Młody Bydgoszczanin w swoim mieszkaniu i cudzej piwnicy trzymał ponad kilogram narkotyków

Trop zaprowadził bydgoskich policjantów do 24-latka. Pojechali za nim na Bartodzieje. Zatrzymali go, gdy z narkotykami w ręku wychodził z piwnicy należącej do kogoś z rodziny.

Policjanci zauważyli mężczyznę, którego podejrzewali o przestępstwa narkotykowe. Pojechali za nim i tak dotarli do piwnicy, którą użytkował.



- Zastali go wychodzącego z niej z woreczkiem foliowym, zawierającym 88 gramów zbrylonej substancji. Podczas przeszukania piwnicy na Bartodziejach kryminalni zabezpieczyli torbę foliową z zawartością poporcjowanych kolejnych narkotyków tego samego rodzaju. Łącznie przejęli 886 gramów substancji 2C-B - informują policjanci.



Funkcjonariusz pojechali z 24-latkiem do jego mieszkania na Osiedlu Leśnym. Tam zabezpieczyli 288 gramów marihuany, 22 tabletki ecstasy oraz 31 wkładów do e-papierosów zawierających olejek marihuany.

