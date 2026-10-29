Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Młody Bydgoszczanin w swoim mieszkaniu i cudzej piwnicy trzymał ponad kilogram narkotyków

Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy

Trop zaprowadził bydgoskich policjantów do 24-latka. Pojechali za nim na Bartodzieje. Zatrzymali go, gdy z narkotykami w ręku wychodził z piwnicy należącej do kogoś z rodziny.

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Policjanci zauważyli mężczyznę, którego podejrzewali o przestępstwa narkotykowe. Pojechali za nim i tak dotarli do piwnicy, którą użytkował.

- Zastali go wychodzącego z niej z woreczkiem foliowym, zawierającym 88 gramów zbrylonej substancji. Podczas przeszukania piwnicy na Bartodziejach kryminalni zabezpieczyli torbę foliową z zawartością poporcjowanych kolejnych narkotyków tego samego rodzaju. Łącznie przejęli 886 gramów substancji 2C-B - informują policjanci.

Funkcjonariusz pojechali z 24-latkiem do jego mieszkania na Osiedlu Leśnym. Tam zabezpieczyli 288 gramów marihuany, 22 tabletki ecstasy oraz 31 wkładów do e-papierosów zawierających olejek marihuany.

  • Zabezpieczone substancje zostaną przebadane.
  • Bydgoszczanin usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków.
  • Grozi mu za to do 10 lat więzienia.
  • Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: narkotykiBydgoszczzatrzymaniearesztowanie
Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy Bydgoscy policjanci zatrzymali 24-letniego Bydgoszczanina/ Fot. KMP w Bydgoszczy
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