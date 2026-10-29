Trwają konsultacje w Wielkiej Nieszawce/Fot. Mariusz Luda
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W Wielkiej Nieszawce trwają ważne konsultacje. Chodzi o rozbudowę Olenderskiego Parku Etnograficznego

Trwają konsultacje w Wielkiej Nieszawce/Fot. Mariusz Luda

W ramach inwestycji powstanie nowa zagroda z nowoczesną przestrzenią edukacyjną, która posłuży jako zaplecze dla warsztatów, żywych lekcji historii i wydarzeń kulturalnych.

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W rozpoczynających się konsultacjach społecznych mieszkańcy wskazali, co warto zmienić, ulepszyć lub rozwinąć w dotychczasowym działaniu skansenu, aby podnieść jego atrakcyjność.


- Mogliśmy wnieść kilka swoich uwag i pomysłów. Najbardziej zależy mi na zrobieniu sali pamięci - mówi jeden z uczestników konsultacji.

Spotkanie to początek rozmów o przyszłości skansenu. Od 2 do 9 listopada będzie można wziąć udział w ankiecie online, w której badane będzie zainteresowanie konkretnymi zajęciami. Będą także pytania otwarte, żeby mieszkańcy mogli zaproponować własne pomysły na działania w nowej zagrodzie.

- Mając pełną bazę tych wszystkich pomysłów, możemy stworzyć naprawdę bardzo ciekawą ofertę. Wszystkie działania, które są realizowane w naszych przestrzeniach, robimy przede wszystkim dla społeczności lokalnej i ze społecznością lokalną - podkreśla
Sylwia Stegenta, zastępczyni dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, którego oddziałem jest Olenderski Park Etnograficzny.

Muzeum zbiera opinie w trzech obszarach:
  • tworzenia nowej oferty,
  • podnoszenia atrakcyjności,
  • angażowania lokalnej społeczności.
Organizatorzy chcą sprawdzić, jakie udogodnienia oraz atrakcje rodzinne i rekreacyjne zachęcą do regularnych, a nie tylko jednorazowych odwiedzin.

Relacja Mariusza Ludy
TAGI: Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej NieszawceWielka Nieszawkakonsultacje
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