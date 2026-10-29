W Wielkiej Nieszawce trwają ważne konsultacje. Chodzi o rozbudowę Olenderskiego Parku Etnograficznego

W ramach inwestycji powstanie nowa zagroda z nowoczesną przestrzenią edukacyjną, która posłuży jako zaplecze dla warsztatów, żywych lekcji historii i wydarzeń kulturalnych.

W rozpoczynających się konsultacjach społecznych mieszkańcy wskazali, co warto zmienić, ulepszyć lub rozwinąć w dotychczasowym działaniu skansenu, aby podnieść jego atrakcyjność.





- Mogliśmy wnieść kilka swoich uwag i pomysłów. Najbardziej zależy mi na zrobieniu sali pamięci - mówi jeden z uczestników konsultacji.



Spotkanie to początek rozmów o przyszłości skansenu. Od 2 do 9 listopada będzie można wziąć udział w ankiecie online , w której badane będzie zainteresowanie konkretnymi zajęciami. Będą także pytania otwarte, żeby mieszkańcy mogli zaproponować własne pomysły na działania w nowej zagrodzie.





- Mając pełną bazę tych wszystkich pomysłów, możemy stworzyć naprawdę bardzo ciekawą ofertę. Wszystkie działania, które są realizowane w naszych przestrzeniach, robimy przede wszystkim dla społeczności lokalnej i ze społecznością lokalną - podkreśla

Sylwia Stegenta, zastępczyni dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, którego oddziałem jest Olenderski Park Etnograficzny.





tworzenia nowej oferty,

podnoszenia atrakcyjności,

angażowania lokalnej społeczności.

Muzeum zbiera opinie w trzech obszarach:Organizatorzy chcą sprawdzić, jakie udogodnienia oraz atrakcje rodzinne i rekreacyjne zachęcą do regularnych, a nie tylko jednorazowych odwiedzin.