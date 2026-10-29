W Wielkiej Nieszawce trwają ważne konsultacje. Chodzi o rozbudowę Olenderskiego Parku Etnograficznego

W ramach inwestycji powstanie nowa zagroda z nowoczesną przestrzenią edukacyjną, która posłuży jako zaplecze dla warsztatów, żywych lekcji historii i wydarzeń kulturalnych.
W rozpoczynających się konsultacjach społecznych mieszkańcy wskazali, co warto zmienić, ulepszyć lub rozwinąć w dotychczasowym działaniu skansenu, aby podnieść jego atrakcyjność.
- Mogliśmy wnieść kilka swoich uwag i pomysłów. Najbardziej zależy mi na zrobieniu sali pamięci - mówi jeden z uczestników konsultacji.
Spotkanie to początek rozmów o przyszłości skansenu. Od 2 do 9 listopada będzie można wziąć udział w ankiecie online, w której badane będzie zainteresowanie konkretnymi zajęciami. Będą także pytania otwarte, żeby mieszkańcy mogli zaproponować własne pomysły na działania w nowej zagrodzie.
- tworzenia nowej oferty,
- podnoszenia atrakcyjności,
- angażowania lokalnej społeczności.