Działo się na boisku bydgoskiej SP 15. Chłopcy i dziewczęta walczyli o finał „Z Orlika na Stadion”

Bydgoska Szkoła Podstawowa numer 15 była gospodarzem finałów makroregionu 3. edycji „Z Orlika na Stadion”. W minionym tygodniu rywalizowały dziewczęta, ten tydzień należał do chłopców. Drużyny walczyły o przepustkę do ogólnopolskich finałów.
Makroregion składał się z dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Grano w trzech kategoriach wiekowych – U13, U14 i U15. Każdy dzień wyłaniał jednego zwycięzcę. Tym samym przez niespełna dwa tygodnie na boisku doszło łącznie do aż sześciu turniejów.
Zmagania w „Z Orlika na Stadion” są rozgrywane się w dwóch ścieżkach – Junior i Junior Pro. W Bydgoszczy walczyły ekipy z pierwszej grupy. Co to konkretnie oznacza? – W drużynie może brać udział maksymalnie dwóch zawodników zgłoszonych w PZPN-ie. To tzw. „dzikie drużyny”, nieobjęte szkoleniem – wyjaśnił organizator, Maciej Kremblewski. – Taki turniej to też baza informacji o zawodnikach, którzy nigdzie nie grają, a mogą trafić do klubów, dzięki czemu ich kariera nabierze rozpędu – dodał.
Triumfatorzy finałów makroregionu „Z Orlika na Stadion” w Bydgoszczy:
Dziewczęta:
Kategoria U13: SP 28 Bydgoszcz
Kategoria U14: SP Gdańsk
Kategoria U15: SP Zła Wieś Wielka
Chłopcy:
Kategoria U13: Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa
Kategoria U14: SP 14 Toruń
Kategoria U15: SP Czernikowo
Zwycięzcy awansowali do krajowych finałów. Te odbędą się 13 listopada na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Najlepsze ekipy w swoich kategoriach zdobędą możliwość wyjazdu na zgrupowanie do FC Porto, w którym obecnie gra trzech polskich piłkarzy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.