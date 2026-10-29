Patryk Kaźmierczak, lider KO w Inowrocławiu, nawołuje do dymisji prezydenta miasta

Arkadiusz Fajok powinien opuścić fotel prezydenta Inowrocławia - tak uważa lider Koalicji Obywatelskiej w tym mieście, Patryk Kaźmierczak. Rozważa zorganizowanie referendum.
Zdaniem szefa inowrocławskiej KO są dwa powody, dla których dymisja byłaby uzasadniona:
- utrata szansy na pozyskanie 2 milionów złotych z Ministerstwa Sportu na remont orlików,
- niedawna podwyżka podatków od nieruchomości.
W odpowiedzi radnych koalicji rządzącej miastem czytamy, że do dymisji to powinien podać się senator Ryszard Brejza, który - ich zdaniem - „przez ostatnie 3 lata nic dobrego dla Inowrocławian nie zrobił”, a zdaniem radnych zostawił miasto zdegradowane.