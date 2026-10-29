Arkadiusz Fajok/fot.: inowroclaw.pl, archiwum
REGION

Patryk Kaźmierczak, lider KO w Inowrocławiu, nawołuje do dymisji prezydenta miasta

Arkadiusz Fajok/fot.: inowroclaw.pl, archiwum

Arkadiusz Fajok powinien opuścić fotel prezydenta Inowrocławia - tak uważa lider Koalicji Obywatelskiej w tym mieście, Patryk Kaźmierczak. Rozważa zorganizowanie referendum.

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Zdaniem szefa inowrocławskiej KO są dwa powody, dla których dymisja byłaby uzasadniona:

  • utrata szansy na pozyskanie 2 milionów złotych z Ministerstwa Sportu na remont orlików,
  • niedawna podwyżka podatków od nieruchomości.
- Prezydent w ubiegłym roku nie złożył w Ministerstwie Sportu wniosku o dofinansowanie, a w tym roku wniosek został złożony z błędami. W rezultacie Inowrocław stracił szansę na 2 miliony złotych rządowego dofinansowania. A dziś prezydent podnosi podatki i płacze, że jest źle. Dymisja i nowe wybory, dopóki nie będzie za późno - nawołuje Patryk Kaźmierczak.

W odpowiedzi radnych koalicji rządzącej miastem czytamy, że do dymisji to powinien podać się senator Ryszard Brejza, który - ich zdaniem - „przez ostatnie 3 lata nic dobrego dla Inowrocławian nie zrobił”, a zdaniem radnych zostawił miasto zdegradowane.

TAGI: InowrocławPatryk KaźmierczakwyboryreferendumprezydentInowrocławArkadiusz Fajok
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