Patryk Kaźmierczak, lider KO w Inowrocławiu, nawołuje do dymisji prezydenta miasta

Arkadiusz Fajok powinien opuścić fotel prezydenta Inowrocławia - tak uważa lider Koalicji Obywatelskiej w tym mieście, Patryk Kaźmierczak. Rozważa zorganizowanie referendum.

Zdaniem szefa inowrocławskiej KO są dwa powody, dla których dymisja byłaby uzasadniona:



utrata szansy na pozyskanie 2 milionów złotych z Ministerstwa Sportu na remont orlików,

niedawna podwyżka podatków od nieruchomości.

- Prezydent w ubiegłym roku nie złożył w Ministerstwie Sportu wniosku o dofinansowanie, a w tym roku wniosek został złożony z błędami. W rezultacie Inowrocław stracił szansę na 2 miliony złotych rządowego dofinansowania. A dziś prezydent podnosi podatki i płacze, że jest źle. Dymisja i nowe wybory, dopóki nie będzie za późno - nawołuje Patryk Kaźmierczak.W odpowiedzi radnych koalicji rządzącej miastem czytamy, że, który - ich zdaniem -„przez ostatnie 3 lata nic dobrego dla Inowrocławian nie zrobił”,a zdaniem radnych zostawił miasto zdegradowane.