Nie będzie eksmisji w Ciechocinku! Prezes CTBS: Konsekwencje i kary biorę na siebie

Lokatorzy trzech kamienic w Ciechocinku pozostaną w swoich mieszkaniach - zadeklarował Bartłomiej Strzelecki, prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powiedział to w obecności mieszkańców na konferencji prasowej zorganizowanej przy budynku na ulicy Kopernika.

- Nikt nie zostanie wysiedlony z tych mieszkań, nie zostaną odcięte media. Wszystkie ewentualne konsekwencje, ewentualnie kary grzywny biorę jako prezes na siebie - mówił Bartłomiej Strzelecki, prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



- To ogromna ulga, że nie zostaniemy bez światła, bez wody. Mamy nadzieję, że chociaż do wiosny tu przetrwamy - komentowali mieszkańcy.





- Jesteśmy świadomi tego, że musimy się stąd wyprowadzić, ale cieszymy się, że nie musimy tego robić w ciągu pięciu dni - podkreślała jedna z lokatorek.