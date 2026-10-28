Nie będzie eksmisji w Ciechocinku! Prezes CTBS: Konsekwencje i kary biorę na siebie

Lokatorzy trzech kamienic w Ciechocinku pozostaną w swoich mieszkaniach - zadeklarował Bartłomiej Strzelecki, prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powiedział to w obecności mieszkańców na konferencji prasowej zorganizowanej przy budynku na ulicy Kopernika.
- Mieszkańcy kilka dni temu dostali pisma, informujące, że do 30 października muszą opuścić mieszkania ze względu na zły stan techniczny budynków. Szerzej informowaliśmy o tym tutaj.
- Decyzje podjął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.
- Odwołania złożył zarządca budynku - Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wiele wskazuje na to, że ostateczne decyzje wyda Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.