Paliła się kamienica w Mroczy niedaleko Nakła. Mieszkańcy musieli uciekać z płomieni [aktualizacja]

Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy w pobliżu rynku w Mroczy. Na pomoc ruszyło 14 zastępów strażaków.

Budynek stoi w zwartej zabudowie. Strażacy ewakuowali 9 osób. Nikt nie ucierpiał.



Wszyscy po zakończeniu akcji strażackiej mogli wrócić do swoich domów. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że nie ma zagrożenia dla konstrukcji budynku. Mieszkanie w którym pojawił się ogień, jest zalane, ale poza tym nie ma większych zniszczeń. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w klimatyzatorze.