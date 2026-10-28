Pożar w Mroczy
Nakło

Paliła się kamienica w Mroczy niedaleko Nakła. Mieszkańcy musieli uciekać z płomieni [aktualizacja]

Pożar w Mroczy

Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy w pobliżu rynku w Mroczy. Na pomoc ruszyło 14 zastępów strażaków.

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Budynek stoi w zwartej zabudowie. Strażacy ewakuowali 9 osób. Nikt nie ucierpiał.

Wszyscy po zakończeniu akcji strażackiej mogli wrócić do swoich domów. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że nie ma zagrożenia dla konstrukcji budynku. Mieszkanie w którym pojawił się ogień, jest zalane, ale poza tym nie ma większych zniszczeń. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w klimatyzatorze.

Gdzie: Nakło
Uwaga: Na sygnale
TAGI: pożarMroczapowiat nakielski
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