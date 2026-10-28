Pali się kamienica w Mroczy niedaleko Nakła. Mieszkańcy musieli uciekać z płomieni

Na pomoc ruszyło osiem zastępów strażaków z powiatu nakielskiego.
Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy w Mroczy. Ewakuowało się dziesięć osób. Strażacy informują, że nie ma poszkodowanych.
Więcej informacji wkrótce.
Na pomoc ruszyło osiem zastępów strażaków z powiatu nakielskiego.
Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy w Mroczy. Ewakuowało się dziesięć osób. Strażacy informują, że nie ma poszkodowanych.
Więcej informacji wkrótce.
Na pomoc ruszyło osiem zastępów strażaków z powiatu nakielskiego.
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