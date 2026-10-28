Cmentarz mennonicki w Sosnówce z długą historią. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1691 roku

Byliśmy na terenie najstarszego w Polsce cmentarza mennonickiego. Nekropolia położona jest w Sosnówce w gminie Grudziądz. Był tam Marcin Doliński, który rozmawiał z Teresą Rathsmann-Dziemiańczuk.

- Mój przodek osiedlił się tutaj ponad 200 lat temu. Ten teren był zarośnięty strasznie bzem, jakimiś krzakami. Był strasznie zdewastowany po wojnie. Najstarszy pomnik z cmentarza tego menonickiego w Sosnówce znajduje się obecnie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. To jest pomnik z 1691 roku - dodaje.



To jedna z najstarszych i największych nekropolii menonickich w Polsce. Wszyscy mennonici wyprowadzili się w momencie, kiedy na te tereny wkroczyli Rosjanie. Ci co pozostali, zostali zamordowani.



- Najstarsze z nagrobków udało nam się odczytać. Na przykład Elizabeth Bartel, 1834 - wskazuje Teresa Rathsmann-Dziemiańczuk.