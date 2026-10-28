Co dalej z mieszkańcami kilku kamienic w Ciechocinku? Jest skarga na decyzję inspektora

Powracamy do sprawy ponad 60 mieszkańców trzech kamienic przy ulicach Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza w Ciechocinku. Do 30 października zostali oni zobowiązani do opuszczenia swoich mieszkań ze względu na zły stan techniczny budynków. We wtorek zaskarżono decyzję inspektora nadzoru budowlanego.

Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim zaskarżył we wtorek zarządca obiektów - Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.



- To była decyzja aspołeczna i niewykonalna przez zarządcę. Tak postanowienie o wyłączeniu z użytkowania trzech kamienic skomentował Bartłomiej Strzelecki, prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Podstawowymi błędami według opinii prawnej są podane podstawy prawne, które nie mają odzwierciedlenia w dokumentacji, którą posiadamy, jak również którą przeglądał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W środę również złożymy wniosek o zastosowanie trybu pilnego i zdjęcia rygoru natychmiastowej wykonalności - dodaje.



Zbigniew Kędzierski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim potwierdził, że nie mógł podjąć innej decyzji w oparciu o otrzymane dokumenty, między innymi roczny przegląd budynków, który wykazał ich niewłaściwy stan techniczny. Czy złożone odwołania oznaczają, że mieszkańcy nie będą musieli wyprowadzić się z budynków do końca miesiąca?



- Termin ustalił zarządca, bo ja do 30-ego nakazałem wygrodzenie trwale posesji, uniemożliwiającej dostęp osób postronnych. To ma być natychmiastowa wykonalność. wiadomo, że wszyscy naraz się nie wyprowadzą, że to trochę trwa. Także tu konsekwencji z tytułu niewyprowadzenia się nie będzie, bo nie ma takiej możliwości. Ale tak jest w zapisie, że w tym przypadku to jest obowiązujące - mówi inspektor.



Ostateczną decyzję w tej sprawie będzie podejmował Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.