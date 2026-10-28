Cztery auta zderzyły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian
Bydgoszcz

Zderzenie osobówek w centrum Bydgoszczy. Co było przyczyną kolizji? [zdjęcia]

Cztery auta zderzyły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian

Pięć samochodów osobowych zderzyło się na Zbożowym Rynku w Bydgoszczy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawcą miał być kierowca mustanga.

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Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Linie autobusowe kierowane były od Placu Poznańskiego do Ronda Bernardyńskiego przez Kruszwicką, Focha, Jagiellońską i Bernardyńską.

- Będący na miejscu patrol policji wstępnie ustalił, że kierujący fordem mustangiem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo mini cooperem, audi, volkswagenem i toyotą. Nikomu nie stało się nic poważnego. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Byli oni trzeźwi - przekazuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.

Gdzie: Bydgoszcz
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Cztery auta zderzyły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian Cztery auta zderzyły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian Cztery auta zderzyły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian Cztery auta zderzyły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian
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