Gościem Rozmowy Dnia była Agnieszka Kowalkowska/fot: Radosław Łączkowski / archiwum
REGION

„Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa” [Rozmowa Dnia]

Gościem Rozmowy Dnia była Agnieszka Kowalkowska/fot: Radosław Łączkowski / archiwum

Czy Kujawsko-Pomorskie ma wspólną tożsamość? Czy naszą siłą powinna być unifikacja lub różnorodność? Gościem Rozmowy dnia była Agnieszka Kowalkowska, współtwórczyni Turystycznej Marki Województwa „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc”.

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W Ostromecku powstała tzw. Deklaracja Ostromecka. Dokument ma być głosem środowisk naukowych Bydgoszczy i Torunia, podkreślającym znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy na rzecz rozwoju całego regionu. Deklaracja to efekt konferencji konferencji pt. „Bydgoszcz - Toruń: relacje przez wieki”. Zdaniem Agnieszki Kowalkowskiej, siłą naszego regionu jest różnorodność.

- Każda część województwa Kujawsko-Pomorskiego przyniosła swoją tożsamość i one są zupełnie równe. Z kolei próba unifikowania ich czy łączenia nie jest specjalnie potrzebna, ponieważ równolegle mamy do czynienia z takim procesem mówienia o małych ojczyznach i bardzo mocno właśnie ten proces jest wdrażany, hołubiony i uważam, że to bardzo dobrze - podkreśla Agnieszka Kowalkowska.

Gość audycji zaznacza, że te zjawisko idealnie widać w turystyce przy której największe miasta regionu chętnie ze sobą współpracują.

- Środowisko turystyki jest otwarte, świadome i gotowe do tego, żeby właśnie innym pokazywać tą drogę, że my możemy być ambasadorami tego procesu i jesteśmy - dodaje.

Współtwórczyni Turystycznej Marki Województwa przypomina przy tym, że istotna jest też pamięć nie tylko o największych ośrodkach miejskich.

- Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa, ale tak naprawdę warto jest właśnie zobaczyć ten urok małych miast i to jest nasza ogromna siła, a w tych małych miejscach my opowiadamy tożsamość tych małych miejsc, subregionów i naszych regionów - mówi.

Całej Rozmowy Dnia z Agnieszką Kowalkowską można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania dostępne są TUTAJ.

Rozmowa Dnia z Agnieszką Kowalkowską (28.10.2026)
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