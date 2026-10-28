„Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa” [Rozmowa Dnia]

Czy Kujawsko-Pomorskie ma wspólną tożsamość? Czy naszą siłą powinna być unifikacja lub różnorodność? Gościem Rozmowy dnia była Agnieszka Kowalkowska, współtwórczyni Turystycznej Marki Województwa „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc”.

W Ostromecku powstała tzw. Deklaracja Ostromecka. Dokument ma być głosem środowisk naukowych Bydgoszczy i Torunia, podkreślającym znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy na rzecz rozwoju całego regionu. Deklaracja to efekt konferencji konferencji pt. „Bydgoszcz - Toruń: relacje przez wieki”. Zdaniem Agnieszki Kowalkowskiej, siłą naszego regionu jest różnorodność.



- Każda część województwa Kujawsko-Pomorskiego przyniosła swoją tożsamość i one są zupełnie równe. Z kolei próba unifikowania ich czy łączenia nie jest specjalnie potrzebna, ponieważ równolegle mamy do czynienia z takim procesem mówienia o małych ojczyznach i bardzo mocno właśnie ten proces jest wdrażany, hołubiony i uważam, że to bardzo dobrze - podkreśla Agnieszka Kowalkowska.



Gość audycji zaznacza, że te zjawisko idealnie widać w turystyce przy której największe miasta regionu chętnie ze sobą współpracują.



- Środowisko turystyki jest otwarte, świadome i gotowe do tego, żeby właśnie innym pokazywać tą drogę, że my możemy być ambasadorami tego procesu i jesteśmy - dodaje.



Współtwórczyni Turystycznej Marki Województwa przypomina przy tym, że istotna jest też pamięć nie tylko o największych ośrodkach miejskich.



- Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa, ale tak naprawdę warto jest właśnie zobaczyć ten urok małych miast i to jest nasza ogromna siła, a w tych małych miejscach my opowiadamy tożsamość tych małych miejsc, subregionów i naszych regionów - mówi.



Całej Rozmowy Dnia z Agnieszką Kowalkowską można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania dostępne są TUTAJ.