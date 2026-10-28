Spaliła się świetlica wiejska w Woli Sosnowej/fot. KM PSP Włocławek
Włocławek

Są zarzuty po pożarze świetlicy w Woli Sosnowej. Zatrzymany trafił do szpitala więziennego

Spaliła się świetlica wiejska w Woli Sosnowej/fot. KM PSP Włocławek

Mężczyzna, który zdaniem śledczych mógł podpalić świetlicę w Woli Sosnowej, jest poparzony. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

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Po tym, jak biegli stwierdzili, że to najpewniej było podpalenie, prokuratura wszczęła śledztwo. Mężczyzna, który zdaniem śledczych podpalił wiejską świetlicę, usłyszał zarzuty.

- Zatrzymanemu prokurator przedstawił zarzuty publicznego nawoływania do zbrodni, kierowania gróźb karalnych, zniszczenia mienia na szkodę sąsiadów, a także sprowadzenia zdarzenia, zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru i eksplozji materiałów łatwopalnych poprzez podpalenie materiałów łatwopalnych i gazu, co doprowadziło do pożaru i zawalenia się części budynku świetlicy. Urząd Miasta i Gminy Lubraniec odniósł straty w kwocie około 1 miliona złotych - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Mężczyzna został aresztowany i przewieziony ze szpitala we Włocławku do szpitala więziennego. Za umyślne wywołanie pożaru - prócz wyrównania szkód - grozi kara do 10 lat więzienia.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
Uwaga: Na sygnale
TAGI: śledztwoprokuratorpodpalaczpodpalenieWola Sosnowaświetlica wiejskapożar
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