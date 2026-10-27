Narodziło się potrójne szczęście! Hania, Maja i Mikołaj to trojaczki z Podwieska koło Chełmna

Dzieci są zdrowe, dopisuje im apetyt, a rodzice pękają z dumy. Mocno powiększoną rodzinę odwiedził reporter Polskiego Radia PiK.

Hania przyszła na świat jako pierwsza, w drugiej kolejności Mikołaj, najmłodsza jest Maja.



- To 100 procent szczęścia - podkreśla Anna Pastewska, mama trojaczków. - Nie byliśmy przestraszeni, nie panikowaliśmy, gdy się dowiedzieliśmy. Od razu poczuliśmy pełną mobilizację do organizowania wszystkiego - dodaje.



Tata, Bartosz Grędzicki, wspomina, że towarzyszyły mu silne, pozytywne emocje, gdy dowiedział się, że urodzi się troje, nie jedno dziecko. Rodzice od pierwszych wspólnych chwil obserwują, że noworodki potrzebują siebie nawzajem.



- Kiedy kładziemy całą trójkę, nie zasypiają od razu. Patrzą w swoją stronę, po swojemu gaworzą, w ten sposób się uspokajają. Leżą w jednym łóżeczku i czują swoją bliskość tak jak w brzuchu - opisuje mama.



