Narodziło się potrójne szczęście! Hania, Maja i Mikołaj to trojaczki z Podwieska koło Chełmna

Dzieci są zdrowe, dopisuje im apetyt, a rodzice pękają z dumy. Mocno powiększoną rodzinę odwiedził reporter Polskiego Radia PiK.
Hania przyszła na świat jako pierwsza, w drugiej kolejności Mikołaj, najmłodsza jest Maja.
- To 100 procent szczęścia - podkreśla Anna Pastewska, mama trojaczków. - Nie byliśmy przestraszeni, nie panikowaliśmy, gdy się dowiedzieliśmy. Od razu poczuliśmy pełną mobilizację do organizowania wszystkiego - dodaje.
Tata, Bartosz Grędzicki, wspomina, że towarzyszyły mu silne, pozytywne emocje, gdy dowiedział się, że urodzi się troje, nie jedno dziecko. Rodzice od pierwszych wspólnych chwil obserwują, że noworodki potrzebują siebie nawzajem.
- Kiedy kładziemy całą trójkę, nie zasypiają od razu. Patrzą w swoją stronę, po swojemu gaworzą, w ten sposób się uspokajają. Leżą w jednym łóżeczku i czują swoją bliskość tak jak w brzuchu - opisuje mama.
- Rodzice są wdzięczni sąsiadom i mieszkańcom gminy Chełmno za wsparcie i pomoc.
- Więcej o rodzinie na piątkę w sobotę (31 października) w audycji „Rodzinny PiKnik”.