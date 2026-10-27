Grudziądzanie pożegnali się z Pucharem Polski na etapie 1/16 finału. Olimpia przegrała w Świeciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:1/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
Świecie nad Wisłą

Olimpia odpadła z Pucharu Polski. Termalica rozstrzygnęła mecz w doliczonym czasie

Grudziądzanie pożegnali się z Pucharem Polski na etapie 1/16 finału. Olimpia przegrała w Świeciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:1/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Grudziądzanie pożegnali się z Pucharem Polski na etapie 1/16 finału. Olimpia przegrała w Świeciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:1, tracąc decydującego bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.

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W pierwszej połowie lepiej prezentowała się Olimpia. Najbliżej trafienia był Filip Wilak, który uderzał w poprzeczkę i słupek.

Po przerwie inicjatywę przejęła Termalica. Grudziądzanie długo skutecznie bronili bezbramkowego wyniku, ale od 87. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Bartosza Zbiciaka.

Gdy wydawało się, że o awansie rozstrzygnie dogrywka, goście wykorzystali stratę Olimpii przed polem karnym. W 93. minucie Kubica zdobył jedyną bramkę spotkania.

Olimpia Grudziądz – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)

Gdzie: Świecie nad Wisłą
Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Olimpia GrudziądzBruk-Bet Termalica NiecieczaPuchar Polski1/16 finału Pucharu Polskipiłka nożnaGrudziądzŚwiecieFilip WilakBartosz ZbiciakKubica
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