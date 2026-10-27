Olimpia odpadła z Pucharu Polski. Termalica rozstrzygnęła mecz w doliczonym czasie

Grudziądzanie pożegnali się z Pucharem Polski na etapie 1/16 finału. Olimpia przegrała w Świeciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:1, tracąc decydującego bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.

W pierwszej połowie lepiej prezentowała się Olimpia. Najbliżej trafienia był Filip Wilak, który uderzał w poprzeczkę i słupek.



Po przerwie inicjatywę przejęła Termalica. Grudziądzanie długo skutecznie bronili bezbramkowego wyniku, ale od 87. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Bartosza Zbiciaka.



Gdy wydawało się, że o awansie rozstrzygnie dogrywka, goście wykorzystali stratę Olimpii przed polem karnym. W 93. minucie Kubica zdobył jedyną bramkę spotkania.



Olimpia Grudziądz – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)