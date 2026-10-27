Szpital we Włocławku korzysta z wody butelkowej/ Fot. Pexels
Włocławek

Woda we włocławskim szpitalu jest skażona biologicznie. Badania pacjentów zostały wstrzymane

Szpital we Włocławku korzysta z wody butelkowej/ Fot. Pexels

Z powodu skażenia szpitalna kranówka nadaje się do picia wyłącznie po przegotowaniu. Konieczne było wstrzymanie niektórych badań.

Bydgoska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo
Bydgoska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo
Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku mają kilka dni na wyprowadzkę. Wyrażają sprzeciw
Woda z kranów we włocławskim szpitalu nie nadaje się do picia. Lecznica ratuje się mineralną
Strażacy-ochotnicy z bydgoskiego Fordonu w końcu będą mieli własną siedzibę

Rzecznik szpitala, Bartłomiej Kucharczyk, potwierdził, że doszło do skażenia biologicznego. Sanepid pobrał próbki wody do badań.

- Badane były parametry grupy A w wodzie, raptem 1 na 10 miał przekroczoną wartość dopuszczalną. To ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach. Przekroczenie nie jest równoznaczne z wykryciem bakterii chorobotwórczych. Woda z kranu jest zdatna do spożycia po dwuminutowym przegotowaniu. Nasza infrastruktura jest czyszczona: i pompa głębinowa, i zbiorniki. Z pomocą sponsora zabezpieczyliśmy również wodę butelkową - mówi Bartłomiej Kucharczyk.

Wyniki będą znane pod koniec tygodnia. Przynajmniej do tego czasu, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku wstrzymane są niektóre badania, między innymi kolonoskopia i gastroskopia.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: wodaWłocławekszpitalskażona woda
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Bydgoska prokuratura stawia zarzuty w aferze bankomatowej. Z kont zniknęły 2 miliony złotych
następna informacja Bydgoska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Bydgoska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo

Mężczyzna jest niepoczytalny, dlatego śledczy chcą, by trafił do zakładu psychiatrycznego - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Tatiana Adonis DW
2026-10-27, 18:17
Włocławek

Woda we włocławskim szpitalu jest skażona biologicznie. Badania pacjentów zostały wstrzymane

Z powodu skażenia szpitalna kranówka nadaje się do picia wyłącznie po przegotowaniu. Konieczne było wstrzymanie niektórych badań.

Marek Ledwosiński DW
2026-10-27, 17:40
Bydgoszcz

Bydgoska prokuratura stawia zarzuty w aferze bankomatowej. Z kont zniknęły 2 miliony złotych

Kobieta w wieku 73 lat i 44-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym afery sprzed roku: kradzieży pieniędzy z kont klientów ówczesnego…

Tatiana Adonis DW
2026-10-27, 15:35
Bydgoszcz

Spojrzenie w przeszłość, rozmowa o przyszłości. Historia Bydgoszczy i Torunia na konferencji w Ostromecku

Wzajemne relacje i szanse na współpracę - historia Bydgoszczy i Torunia stała się tematem konferencji w Pałacu Nowym w Ostromecku pt. „BYDGOSZCZ - TORUŃ:…

Agata Raczek BN
2026-10-27, 14:00
Aleksandrów Kujawski

Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku mają kilka dni na wyprowadzkę. Wyrażają sprzeciw

Większość mieszkańców trzech kamienic w Ciechocinku, głównie przy ulicach Mickiewicza i Kopernika nie zamierza wyprowadzać się ze swoich lokali - ustalił…

Radosław Jagieła BN
2026-10-27, 13:03
Grudziądz

Strażacy wyłowili z Wisły w Grudziądzu ciało mężczyzny. Trwa śledztwo

Ciało mężczyzny wyłowili z Wisły w Grudziądzu strażacy. Ratowników zawiadomił wędkarz, który zauważył pływające zwłoki.

Marcin Doliński BN
2026-10-27, 12:18
Mogilno

Dobre wieści dla kierowców. Można już korzystać z nowego odcinka obwodnicy Mogilna

Półtorakilometrowy odcinek trasy wojewódzkiej nr 254 połączył rondo w Świerkówcu ze wsią Żabno. Powstało także nowe czterowlotowe rondo oraz kluczowy…

Marcin Kupczyk BN
2026-10-27, 12:12
Bydgoszcz

350 gramów narkotyków ujawnili policjanci w mieszkaniu 25-latki z Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci ustalili, że 25-letnia mieszkanka bydgoskiego Błonia może posiadać w swoim lokalu znaczną ilość narkotyków. Pojechali na miejsce i…

BN
2026-10-27, 11:18
Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2026 w Bydgoszczy. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja miejska

1 listopada w Bydgoszczy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. Miasto uruchomi dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, a komunikacja…

BN
2026-10-27, 09:55
REGION

Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Mamy pokolenie strasznie przeciążone informacyjnie [Rozmowa Dnia]

Młodzi ludzie są dziś wyjątkowo podatni na narracje spiskowe - wynika z raportu, zaprezentowanego w ubiegłym tygodniu w Senacie. O jego wynikach oraz wnioskach…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-27, 09:02
Bydgoszcz

„Zmieniam ich życie na lepsze”. Pani Adriana przyjęła trójkę dzieci i zachęca do tego innych

Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz. W Bydgoszczy na bezpieczny dom czeka obecnie prawie dwadzieścioro dzieci. Tymczasem brakuje chętnych do tworzenia rodzin…

Tatiana Adonis KB
2026-10-27, 07:55
Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek. Media wyproszone z sali, nerwy i łzy lokatorów. A na koniec - jest nadzieja [aktualizacja]

- Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku nie zostaną bez dachu głową - zapewnia burmistrz Jarosław Jucewicz. To jeden z wniosków ze spotkania z władzami…

Radosław Jagieła KB
2026-10-26, 20:16
więcej wiadomości
0:00 0:00