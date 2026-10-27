Woda we włocławskim szpitalu jest skażona biologicznie. Badania pacjentów zostały wstrzymane

Z powodu skażenia szpitalna kranówka nadaje się do picia wyłącznie po przegotowaniu. Konieczne było wstrzymanie niektórych badań.

Rzecznik szpitala, Bartłomiej Kucharczyk, potwierdził, że doszło do skażenia biologicznego. Sanepid pobrał próbki wody do badań.



- Badane były parametry grupy A w wodzie, raptem 1 na 10 miał przekroczoną wartość dopuszczalną. To ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach. Przekroczenie nie jest równoznaczne z wykryciem bakterii chorobotwórczych. Woda z kranu jest zdatna do spożycia po dwuminutowym przegotowaniu. Nasza infrastruktura jest czyszczona: i pompa głębinowa, i zbiorniki. Z pomocą sponsora zabezpieczyliśmy również wodę butelkową - mówi Bartłomiej Kucharczyk.



Wyniki będą znane pod koniec tygodnia. Przynajmniej do tego czasu, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku wstrzymane są niektóre badania, między innymi kolonoskopia i gastroskopia.