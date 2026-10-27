MacBook Air do pracy i nauki - jak wybrać między M2, M4 a M5? [reklama]

Laptop zabierany na zajęcia, do biura i w podróż musi sprawdzać się w różnych warunkach. Dla studentów i osób pracujących między Bydgoszczą a Toruniem liczą się wygodne przenoszenie, czytelny ekran i możliwość wykonania zadań bez szukania gniazdka. Wybierając MacBook Air, dobrze zacząć od używanych programów, ilości pamięci i wielkości wyświetlacza, a dopiero później porównać generacje procesora.

Najpierw sprawdź programy i sposób pracy

Przed zakupem komputera z macOS sprawdź zgodność aplikacji wymaganych na uczelni lub w firmie. Dotyczy to zwłaszcza specjalistycznych narzędzi projektowych, programów księgowych i oprogramowania współpracującego ze sprzętem pomiarowym. Sama możliwość otwierania dokumentów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych może być niewystarczająca. Znaczenie mają też konkretne funkcje, dodatki i zasady wymiany plików ze współpracownikami.

Kolejny krok to odtworzenie typowego dnia pracy. Kilkanaście kart przeglądarki, wideorozmowa, prezentacja i otwarty arkusz obciążają komputer inaczej niż samo pisanie notatek. Do takiego zestawu zadań rozsądnym punktem wyjścia jest 16 GB pamięci. Dysk 512 GB zapewnia większą swobodę przechowywania zdjęć, materiałów z zajęć i plików roboczych niż wariant 256 GB.

Co porównać w konfiguracjach M5?

Osoby szukające komputera do pracy z wieloma aplikacjami mogą uwzględnić MacBook Air M5, dostępny w Media Expert m.in. w konfiguracji z 16 GB pamięci i dyskiem SSD 512 GB. Warianty z 24 GB pamięci oraz dyskiem 1 TB pozwalają dopasować sprzęt do większych projektów i obszerniejszych zbiorów plików. Dopłata powinna jednak wynikać z rzeczywistego obciążenia komputera. Pisanie tekstów i obsługa poczty stawiają inne wymagania niż równoczesna obróbka zdjęć oraz montaż nagrań.

Porównując ceny, sprawdź zawartość zestawu. W opisach wskazanych modeli M5 widnieje informacja o braku ładowarki. Jeśli potrzebujesz osobnego zasilacza, uwzględnij jego koszt w budżecie i dobierz model zgodny z wymaganiami komputera. To pozwoli porównać całkowity wydatek z ceną starszej konfiguracji wyposażonej w ładowarkę.

Kiedy uwzględnić poprzednią generację?

Do codziennej pracy biurowej, nauki i przygotowywania prezentacji można porównać MacBook Air M4 z nowszymi konfiguracjami. W zestawieniu powinny znaleźć się komputery z taką samą ilością pamięci, pojemnością dysku i wielkością ekranu. Dopiero wtedy różnica ceny pokazuje, ile kosztuje przejście na kolejną generację. Tańszy wariant z mniejszym SSD może wymagać szybszego dokupienia zewnętrznego nośnika.

Zwróć też uwagę na układ klawiatury, ponieważ wśród konfiguracji M4 występują wersje oznaczone jako US. Osobie piszącej wiele stron dziennie inny kształt klawisza Enter lub rozmieszczenie znaków może przeszkadzać bardziej niż różnica wydajności procesora. Oznaczenie konkretnego produktu pomaga uniknąć zakupu wersji odmiennej od tej oglądanej wcześniej.

Czy starszy M2 wystarczy do podstawowych zadań?

Do notatek, poczty, przeglądania internetu i dokumentów można rozważyć MacBook Air M2. W tej generacji występują konfiguracje z 8 i 16 GB pamięci oraz dyskami 256 i 512 GB. Porównywanie wyłącznie nazw procesorów pomija więc istotną część różnic. Osoba pracująca z wieloma otwartymi aplikacjami powinna szczególnie uważnie ocenić wersję 8 GB.

Starszy model może być oszczędnym zakupem, jeśli jego cena odpowiada konfiguracji i stanowi sprzętu. Egzemplarz używany wymaga sprawdzenia kondycji baterii, działania klawiatury oraz możliwości prawidłowego wylogowania konta poprzedniego właściciela. W sklepie sprawdź faktyczną dostępność produktu, ponieważ sama obecność karty katalogowej nie oznacza możliwości zamówienia.

Ekran dobierz do miejsca użytkowania

Wariant 13,6 cala sprawdzi się na niewielkim stoliku i zajmie mniej miejsca w torbie. Ekran 15,3 cala daje więcej przestrzeni do ustawienia dokumentu obok materiałów źródłowych. Przed decyzją porównaj oba rozmiary na żywo i spróbuj wykonać typowe zadanie. Ostateczny wybór oprzyj na zgodności programów, pamięci, dysku i wygodzie pracy, a cenę policz razem z potrzebnymi akcesoriami.