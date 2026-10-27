Radni Włocławka przekażą wojsku w darze budynek na Placu Staszica. Ma tam być siedziba wojskowych biur

Wojsko ma otrzymać od radnych Włocławka budynek na Placu Staszica, w którym kiedyś działała szkoła. Zastępca prezydenta Włocławka Jarosław Zdanowski mówi, że w gmachu nie będzie koszar. Będzie tam najprawdopodobniej siedziba wojskowych biur.

Przekazaniu budynku wojsku to odpowiedź na prośbę Skarbu Państwa, skierowaną do włocławskiego ratusza przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.



- Przekazujemy budynek po dawnej szkole na Placu Staszica do dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej - mówi Jarosław Zdanowski. - Mamy nadzieję, że budynek będzie przeznaczony dla armii zawodowej czy wojska zawodowego, które u nas będzie stacjonowało dla potrzeb związanych z zadaniami sztabowo-biurowymi - dodaje.





We Włocławku było kiedyś wojsko

Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.- Poprzemy tę inicjatywę - zapowiedział szef opozycyjnego wobec prezydenta klubu radnych PiS Jarosław Chmielewski. - Okazuje się, że Nowa Lewica poszła po rozum do głowy i przekazuje budynki pod nową jednostkę do wykorzystania wojskowego - komentuje.Mówi Jarosław Chmielewski, szef klubu radnych PiS we Włocławku.Włocławek ma bogatą przeszłość garnizonową. Tuż po odzyskaniu niepodległości, aż do wybuchu drugiej wojny światowej, stacjonował w mieście 14. Pułk Piechoty. Po roku 1945 ulokowali się tutaj - także w randze pułku - saperzy. I Właśnie w latach 90. pułk inżynieryjny został zredukowany do rangi batalionu i przeniesiony do Chełmna.Wartość budynku, przekazywanego dziś wojsku w formie darowizny, to około pięciu milionów złotych.