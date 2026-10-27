Historia Bydgoszczy i Torunia tematem konferencji w Pałacu Nowym w Ostromecku/fot. Agata Raczek
Bydgoszcz

Spojrzenie w przeszłość, rozmowa o przyszłości. Historia Bydgoszczy i Torunia na konferencji w Ostromecku

Historia Bydgoszczy i Torunia tematem konferencji w Pałacu Nowym w Ostromecku/fot. Agata Raczek

Wzajemne relacje i szanse na współpracę - historia Bydgoszczy i Torunia stała się tematem konferencji w Pałacu Nowym w Ostromecku pt. „BYDGOSZCZ - TORUŃ: relacje przez wieki”.

Wszystkich Świętych 2026 w Bydgoszczy. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja miejska
Wszystkich Świętych 2026 w Bydgoszczy. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja miejska
Pilot Marcin G. znów skazany. Pierwszy wyrok był za wypadek w Toruniu, teraz za Sarnową Górę

Do rozmowy zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich, którzy przyglądają się relacjom obu miast na przestrzeni wieków. Jak zaznacza wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, to właśnie teraz warto oddać głos naukowcom, by na historię spojrzeć z szerszej perspektywy i zastanowić się, co może ona wnieść do przyszłości regionu.

- Mógłbym powiedzieć z uśmiechem, że politycy w tym sporze zrobili już swoje. Trzeba oddać głos tym ludziom, którzy beznamiętnie, ale z poszanowaniem prawdy historycznej patrzą na relacje Bydgoszczy i Torunia - mówi wicemarszałek.

- Oba miasta są ukształtowane przez historię polityczną, gospodarczą, społeczną i przez kulturę - uważa prof. Marek Chamot, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki. - Województwo kujawsko-pomorskie ma dwa miasta stołeczne, które mają swoje własne, ale i wspólne ścieżki rozwojowe. O takim właśnie sposobie myślenia o relacjach bydgosko-toruńskich mówił Andrzej Szwalbe - dodaje.

Podczas konferencji w Ostromecku powstała także tzw. Deklaracja Ostromecka. Dokument ma być głosem środowisk naukowych Bydgoszczy i Torunia, podkreślającym znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy na rzecz rozwoju całego regionu.

Relacja Agaty Raczek
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: OstromeckopałacBYDGOSZCZ - TORUŃ: relacje przez wiekiBydgoszczToruń
Treść Deklaracji Ostromeckiej
Przy mikrofonie wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski/fot. Agata Raczek Deklaracja Ostromecka/fot. Agata Raczek
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku mają kilka dni na wyprowadzkę. Wyrażają sprzeciw

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Spojrzenie w przeszłość, rozmowa o przyszłości. Historia Bydgoszczy i Torunia na konferencji w Ostromecku

Wzajemne relacje i szanse na współpracę - historia Bydgoszczy i Torunia stała się tematem konferencji w Pałacu Nowym w Ostromecku pt. „BYDGOSZCZ - TORUŃ:…

Agata Raczek BN
2026-10-27, 14:00
Aleksandrów Kujawski

Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku mają kilka dni na wyprowadzkę. Wyrażają sprzeciw

Większość mieszkańców trzech kamienic w Ciechocinku, głównie przy ulicach Mickiewicza i Kopernika nie zamierza wyprowadzać się ze swoich lokali - ustalił…

Radosław Jagieła BN
2026-10-27, 13:03
Grudziądz

Strażacy wyłowili z Wisły w Grudziądzu ciało mężczyzny. Trwa śledztwo

Ciało mężczyzny wyłowili z Wisły w Grudziądzu strażacy. Ratowników zawiadomił wędkarz, który zauważył pływające zwłoki.

Marcin Doliński BN
2026-10-27, 12:18
Mogilno

Dobre wieści dla kierowców. Można już korzystać z nowego odcinka obwodnicy Mogilna

Półtorakilometrowy odcinek trasy wojewódzkiej nr 254 połączył rondo w Świerkówcu ze wsią Żabno. Powstało także nowe czterowlotowe rondo oraz kluczowy…

Marcin Kupczyk BN
2026-10-27, 12:12
Bydgoszcz

350 gramów narkotyków ujawnili policjanci w mieszkaniu 25-latki z Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci ustalili, że 25-letnia mieszkanka bydgoskiego Błonia może posiadać w swoim lokalu znaczną ilość narkotyków. Pojechali na miejsce i…

BN
2026-10-27, 11:18
Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2026 w Bydgoszczy. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja miejska

1 listopada w Bydgoszczy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. Miasto uruchomi dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, a komunikacja…

BN
2026-10-27, 09:55
REGION

Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Mamy pokolenie strasznie przeciążone informacyjnie [Rozmowa Dnia]

Młodzi ludzie są dziś wyjątkowo podatni na narracje spiskowe - wynika z raportu, zaprezentowanego w ubiegłym tygodniu w Senacie. O jego wynikach oraz wnioskach…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-27, 09:02
Bydgoszcz

„Zmieniam ich życie na lepsze”. Pani Adriana przyjęła trójkę dzieci i zachęca do tego innych

Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz. W Bydgoszczy na bezpieczny dom czeka obecnie prawie dwadzieścioro dzieci. Tymczasem brakuje chętnych do tworzenia rodzin…

Tatiana Adonis KB
2026-10-27, 07:55
Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek. Media wyproszone z sali, nerwy i łzy lokatorów. A na koniec - jest nadzieja [aktualizacja]

- Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku nie zostaną bez dachu głową - zapewnia burmistrz Jarosław Jucewicz. To jeden z wniosków ze spotkania z władzami…

Radosław Jagieła KB
2026-10-26, 20:16
Włocławek

Woda z kranów we włocławskim szpitalu nie nadaje się do picia. Lecznica ratuje się mineralną

Wiadomość potwierdził rzecznik włocławskiej lecznicy, Bartłomiej Kucharczyk. Nie potrafił jednak doprecyzować, czy chodzi o skażenie fizyczne, chemiczne…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-26, 19:26
Bydgoszcz

Fałszywy marynarz okręcił sobie kobietę wokół palca. Bydgoszczanka oddała mu pół miliona złotych

Oszust, podając się za marynarza, nawiązał internetową znajomość z 66-letnią mieszkanką Bydgoszczy. Po zdobyciu zaufania nakłonił ją do wysyłania…

Redakcja KB
2026-10-26, 17:30
Bydgoszcz

Koralowce z Egiptu w bagażu pasażera na lotnisku w Bydgoszczy. Są pod ochroną [zdjęcia]

Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy. Pasażer…

Redakcja KB
2026-10-26, 17:00
więcej wiadomości
0:00 0:00