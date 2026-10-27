Spojrzenie w przeszłość, rozmowa o przyszłości. Historia Bydgoszczy i Torunia na konferencji w Ostromecku

Wzajemne relacje i szanse na współpracę - historia Bydgoszczy i Torunia stała się tematem konferencji w Pałacu Nowym w Ostromecku pt. „BYDGOSZCZ - TORUŃ: relacje przez wieki”.

Do rozmowy zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich, którzy przyglądają się relacjom obu miast na przestrzeni wieków. Jak zaznacza wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, to właśnie teraz warto oddać głos naukowcom, by na historię spojrzeć z szerszej perspektywy i zastanowić się, co może ona wnieść do przyszłości regionu.



- Mógłbym powiedzieć z uśmiechem, że politycy w tym sporze zrobili już swoje. Trzeba oddać głos tym ludziom, którzy beznamiętnie, ale z poszanowaniem prawdy historycznej patrzą na relacje Bydgoszczy i Torunia - mówi wicemarszałek.



- Oba miasta są ukształtowane przez historię polityczną, gospodarczą, społeczną i przez kulturę - uważa prof. Marek Chamot, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki. - Województwo kujawsko-pomorskie ma dwa miasta stołeczne, które mają swoje własne, ale i wspólne ścieżki rozwojowe. O takim właśnie sposobie myślenia o relacjach bydgosko-toruńskich mówił Andrzej Szwalbe - dodaje.



Podczas konferencji w Ostromecku powstała także tzw. Deklaracja Ostromecka. Dokument ma być głosem środowisk naukowych Bydgoszczy i Torunia, podkreślającym znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy na rzecz rozwoju całego regionu.

