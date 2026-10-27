Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku mają kilka dni na wyprowadzkę. Wyrażają sprzeciw

Większość mieszkańców trzech kamienic w Ciechocinku, głównie przy ulicach Mickiewicza i Kopernika nie zamierza wyprowadzać się ze swoich lokali - ustalił reporter Polskiego Radia PiK.

Na poniedziałkowym (26 października), pełnym emocji spotkaniu, lokatorzy otrzymali dwie propozycje - możliwość otrzymania innego, często mniejszego lokalu komunalnego lub poszukiwanie mieszkania na wolnym rynku oraz późniejszą częściową rekompensatę kosztów przez urząd miasta.



Sprawa dotyczy ponad 60 osób, które w ubiegłym tygodniu dostały pisma z informacją o decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu budynków z użytkowania z końcem października, ze względu za zły stan techniczny zagrażający zdrowiu i życiu.



„Zaproponowali tylko 11 mieszkań, a rodzin jest więcej”



Nasz reporter Radosław Jagieła rozmawiał dzień po wspomnianym spotkaniu z mieszkańcami budynku przy ulicy Kopernika:



- Żadna konkretna propozycja nie padła na zebraniu, mieli tylko 11 mieszkań, a rodzin jest więcej;



- W środę mamy dostać jakieś papiery, żeby nie musieć płacić za mieszkanie. Ja nie podpiszę tego i będę płacić, bo później mogę zostać uznany za niewypłacalnego;



- Nawet jak odłączą media, choć nie mają prawa tego zrobić, zostaję tutaj - usłyszał dziennikarz Polskiego Radia PiK.



Mieszkańcy zostali poinformowani o „konieczności opuszczenia budynków w wyznaczonym terminie”, czyli do 30 października. W tym momencie wiele jednak wskazuje na to, że po tym terminie nie będzie przymusowych eksmisji, a lokatorzy pozostaną w budynkach na własną odpowiedzialność. Nie jest jednak wykluczone, że w kolejnych dniach mogą zostać odłączone media - woda, prąd i ogrzewanie.