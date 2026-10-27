350 gramów narkotyków ujawnili policjanci w mieszkaniu 25-latki z Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci ustalili, że 25-letnia mieszkanka bydgoskiego Błonia może posiadać w swoim lokalu znaczną ilość narkotyków. Pojechali na miejsce i zabezpieczyli 350 gramów zakazanych substancji.

Funkcjonariusze w toku przeszukania zabezpieczyli konkretnie blisko 100 gramów MDMA i ponad 250 gramów marihuany, co potwierdziły wstępne badania narkotesterem. Dowodami w sprawie będą również dwa telefony komórkowe i gotówka w kwocie 2000 złotych.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 25-latka usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją prokuratora wobec kobiety zastosowano policyjny dozór.



Za posiadanie znacznej ilości tego typu zakazanych środków ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10.