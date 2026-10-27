Dobre wieści dla kierowców. Można już korzystać z nowego odcinka obwodnicy Mogilna

Półtorakilometrowy odcinek trasy wojewódzkiej nr 254 połączył rondo w Świerkówcu ze wsią Żabno. Powstało także nowe czterowlotowe rondo oraz kluczowy obiekt, czyli 220-metrowa estakada nad rzeką Panną.

Nowy odcinek domyka obwodnicę Mogilna i pozwoli całkowicie wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy oraz samochody ciężarowe poza południową i wschodnią część miasta.



Całkowity koszt robót wyniósł 72 miliony złotych, z czego 85 proc. pokryło dofinansowanie unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.