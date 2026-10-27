Harry Kane został najlepszym piłkarzem świata w jubileuszowym, 70. plebiscycie Złotej Piłki/fot. EPA/TOLGA AKMEN
SPORT

Złota Piłka dla Harry'ego Kane'a! Ewa Pajor druga wśród najlepszych piłkarek świata

Harry Kane został najlepszym piłkarzem świata w jubileuszowym, 70. plebiscycie Złotej Piłki/fot. EPA/TOLGA AKMEN

Harry Kane został najlepszym piłkarzem świata w jubileuszowym, 70. plebiscycie Złotej Piłki. Wśród kobiet triumfowała Alexia Putellas. Ogromny sukces odniosła nasza rodaczka Ewa Pajor, która zajęła drugie miejsce.

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Kane ma za sobą znakomity sezon w Bayernie Monachium. Anglik zakończył rozgrywki 2025/26 z dorobkiem 73 bramek, sięgnął z klubem po dwa trofea i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. W głosowaniu wyprzedził m.in. Kyliana Mbappe i Lamine'a Yamala.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Alexia Putellas z Barcelony. Tuż za Hiszpanką uplasowała się Ewa Pajor, co jest jednym z największych indywidualnych sukcesów polskiej piłkarki w historii tego plebiscytu.

Barcelona została wybrana najlepszą drużyną kobiecą, natomiast wśród mężczyzn wyróżniono Paris Saint-Germain. Nagrody dla najlepszych bramkarzy otrzymali Unai Simón oraz Cata Coll.

Lamine Yamal po raz trzeci z rzędu został uznany za najlepszego młodego piłkarza. Wśród trenerów triumfował selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente, a w kobiecej piłce nagrodę otrzymał szkoleniowiec Barcelony Pere Romeu.

Złota Piłka: Harry Kane
Złota Piłka kobiet: Alexia Putellas
2. miejsce wśród kobiet: Ewa Pajor
Najlepszy młody piłkarz: Lamine Yamal
Najlepsza młoda piłkarka: Vicky Lopez
Bramkarz roku: Unai Simón
Bramkarka roku: Cata Coll
Napastnik roku: Harry Kane
Napastniczka roku: Charlyn Corral
Trener roku: Luis de la Fuente
Trener kobiet roku: Pere Romeu
Drużyna roku: Paris Saint-Germain
Drużyna kobiet roku: FC Barcelona
Nagroda im. Sokratesa: Bukayo Saka

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Złota PiłkaHarry KaneEwa PajorAlexia PutellasBallon d'OrBayern MonachiumFC Barcelonareprezentacja PolskiLamine YamalKylian MbappeParis Saint-GermainUnai SimónCata CollLuis de la FuenteBukayo Saka
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