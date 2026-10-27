Złota Piłka dla Harry'ego Kane'a! Ewa Pajor druga wśród najlepszych piłkarek świata

Harry Kane został najlepszym piłkarzem świata w jubileuszowym, 70. plebiscycie Złotej Piłki. Wśród kobiet triumfowała Alexia Putellas. Ogromny sukces odniosła nasza rodaczka Ewa Pajor, która zajęła drugie miejsce.

Kane ma za sobą znakomity sezon w Bayernie Monachium. Anglik zakończył rozgrywki 2025/26 z dorobkiem 73 bramek, sięgnął z klubem po dwa trofea i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. W głosowaniu wyprzedził m.in. Kyliana Mbappe i Lamine'a Yamala.



Wśród kobiet najlepsza okazała się Alexia Putellas z Barcelony. Tuż za Hiszpanką uplasowała się Ewa Pajor, co jest jednym z największych indywidualnych sukcesów polskiej piłkarki w historii tego plebiscytu.



Barcelona została wybrana najlepszą drużyną kobiecą, natomiast wśród mężczyzn wyróżniono Paris Saint-Germain. Nagrody dla najlepszych bramkarzy otrzymali Unai Simón oraz Cata Coll.



Lamine Yamal po raz trzeci z rzędu został uznany za najlepszego młodego piłkarza. Wśród trenerów triumfował selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente, a w kobiecej piłce nagrodę otrzymał szkoleniowiec Barcelony Pere Romeu.



Złota Piłka: Harry Kane

Złota Piłka kobiet: Alexia Putellas

2. miejsce wśród kobiet: Ewa Pajor

Najlepszy młody piłkarz: Lamine Yamal

Najlepsza młoda piłkarka: Vicky Lopez

Bramkarz roku: Unai Simón

Bramkarka roku: Cata Coll

Napastnik roku: Harry Kane

Napastniczka roku: Charlyn Corral

Trener roku: Luis de la Fuente

Trener kobiet roku: Pere Romeu

Drużyna roku: Paris Saint-Germain

Drużyna kobiet roku: FC Barcelona

Nagroda im. Sokratesa: Bukayo Saka