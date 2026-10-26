Debiutancki album Hélène Quartet

To już jutro premiera debiutanckiej płyty Hélène Quartet z muzyką kompozytorów polskich. Laks, Bacewicz, Wajnberg. Trzy kwartety smyczkowe, trzy światy.
III Kwartet smyczkowy „Na polskie tematy ludowe” Szymona Laksa. III Kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz i V Kwartet smyczkowy Mieczysława Weinberga.
II wojna światowa bezpowrotnie zmieniła rzeczywistość , w której żyli Szymon Laks, Grażyna Bacewicz i Mieczysław Wajnberg. Ich kwartety smyczkowe, skomponowane w pierwszych latach powojennych, ukazują trzy odmienne sposoby mierzenia się ze światem naznaczonym tragedią.
Hélène Quartet na co dzień ćwiczy w Warszawie w składzie
Katarzyna Gluza - 1st violin
Bartosz Kowalczyk - 2nd violin
Michał Kot - viola
Dominik Drewniak - cello
Płyta została nagrana w Filharmonii Narodowej przez Aleksandrę Nagórko i ukazuje się nakładem wydawnictwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy SAGITTARIA.
Premiera: 27.10.2026r. na platformach streamingowych: Spotify, YouTube, Apple Music.Projekt został zrealizowany w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca„ Muzyczny ślad” .