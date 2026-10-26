Polskie siatkarki wiedzą, z kim zagrają w grupie na MŚ. Duża szansa na dobre wejście w turniej

Siatkarki reprezentacji Polski poznały rywalki w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Polki trafiły do grupy E razem z Niemkami, Słowenkami i Kubankami.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w USA i Kanadzie w dniach 31 sierpnia – 12 września. Stawka mundialu jest wyjątkowo wysoka. Oprócz gry o medale ekipy powalczą o trzy przepustki na igrzyska olimpijskie.



Jeśli chodzi o polski zespół, będzie to jego trzynasty start w imprezie tej rangi. „Biało-czerwone” mają na koncie trzy medale, ale zdobyte dawno – srebrny w 1952 roku oraz dwa brązowe w 1956 i 1962.



Wyniki losowania MŚ siatkarek 2027:



Grupa A: Włochy, Belgia, Kolumbia, Portoryko

Grupa B: Brazylia, Czechy, Kenia, Korea Południowa

Grupa C: Turcja, Dominikana, Francja, Egipt

Grupa D: USA, Tajlandia, Meksyk, Grecja

Grupa E: Polska, Niemcy, Słowenia, Kuba

Grupa F: Japonia, Rosja, Argentyna, Bułgaria

Grupa G: Kanada, Serbia, Ukraina, Kamerun

Grupa H: Chiny, Holandia, Szwecja, Szwajcaria