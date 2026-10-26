Czy polskie siatkarki zdołają wywalczyć medal MŚ?/fot: Facebook, Polska Siatkówka
SPORT

Polskie siatkarki wiedzą, z kim zagrają w grupie na MŚ. Duża szansa na dobre wejście w turniej

Czy polskie siatkarki zdołają wywalczyć medal MŚ?/fot: Facebook, Polska Siatkówka

Siatkarki reprezentacji Polski poznały rywalki w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Polki trafiły do grupy E razem z Niemkami, Słowenkami i Kubankami.

Krótka przygoda drużyn z naszego regionu w kobiecym PP. Wszystkie odpadły w pierwszej rundzie
Krótka przygoda drużyn z naszego regionu w kobiecym PP. Wszystkie odpadły w pierwszej rundzie

Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w USA i Kanadzie w dniach 31 sierpnia – 12 września. Stawka mundialu jest wyjątkowo wysoka. Oprócz gry o medale ekipy powalczą o trzy przepustki na igrzyska olimpijskie.

Jeśli chodzi o polski zespół, będzie to jego trzynasty start w imprezie tej rangi. „Biało-czerwone” mają na koncie trzy medale, ale zdobyte dawno – srebrny w 1952 roku oraz dwa brązowe w 1956 i 1962.

Wyniki losowania MŚ siatkarek 2027:

Grupa A: Włochy, Belgia, Kolumbia, Portoryko
Grupa B: Brazylia, Czechy, Kenia, Korea Południowa
Grupa C: Turcja, Dominikana, Francja, Egipt
Grupa D: USA, Tajlandia, Meksyk, Grecja
Grupa E: Polska, Niemcy, Słowenia, Kuba
Grupa F: Japonia, Rosja, Argentyna, Bułgaria
Grupa G: Kanada, Serbia, Ukraina, Kamerun
Grupa H: Chiny, Holandia, Szwecja, Szwajcaria

Asystent selekcjonera Nicola Vettori, przyjmująca Julita Piasecka oraz środkowa Aleksandra Gryka po losowaniu. Źródło: Redakcja Sportowa PR/R. Bała
Dyscyplina: siatkówka
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