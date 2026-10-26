Spotkanie w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła
Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek. Media wyproszone z sali, nerwy i łzy lokatorów. A na koniec - dobre wieści [aktualizacja]

Spotkanie w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła

- Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku nie zostaną bez dachu głową - zapewnia burmistrz Jarosław Jucewicz. Ponad godzinę temu zakończyło się spotkanie z władzami miasta i zarządcą budynków. Był na nim reporter Polskiego Radia PiK, Radosław Jagieła.

Z listów dowiedzieli się, że mają wyprowadzić się z mieszkań. Na spakowanie dostali 10 dni
Z listów dowiedzieli się, że mają wyprowadzić się z mieszkań. Na spakowanie dostali 10 dni

- Nie odetną nam mediów, ale co będzie 1 listopada? Tego nie mogą nam powiedzieć. Przekazano, że jest jedenaście lokali o metrażu od 16 do 39 metrów maksymalnie. Nic więcej - to znaczy - mi nic nie zaproponowano. Powiedziano jedynie, że jest lista i pani Basia będzie do nas dzwonić i proponować mieszkania - mówiła jedna z lokatorek.

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz ma konkretną propozycję:
- Wytypowaliśmy wszystkie niezbędne lokale z naszej puli, wszystkie jakie mamy. Jeżeli mieszkańcy w tej trudnej sytuacji znajdą sobie sami lokale w innym zasobie niż miejski, to będą mogli do nas się zwrócić z wnioskiem o dofinansowanie do czynszu, do tego lokalu, który sobie wynajmą - zapewnił włodarz Ciechocinka.

Do tematu będziemy wracać.



A takie wieści przekazał o godz. 19:00 Radosław Jagieła:

- Sytuacja jest napięta, gorąca, polały się łzy - widzimy to spotkanie przez szyby, gdyż wcześniej z sali zostały wyproszone media. Mieszkańcy chcieli, żeby przedstawiciele mediów mogli uczestniczyli w tym spotkaniu, natomiast w pewnym momencie prezes CTBS nas wyprosił. Wyszliśmy, żeby mieszkańcy mogli usłyszeć propozycje, które przygotowało CTBS.


  • Przypomnijmy: mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku: ulica Kopernika, Mickiewicza i Leśna otrzymali dokumenty z informacją, że będą musieli się wyprowadzić z końcem października. Była mowa o odcięciu mediów. Lokatorzy zaprotestowali. Wielu z nich nie miało dokąd pójść.

Relacja na żywo Radosława Jagieły Podsumowanie spotkania w Ciechocinku: relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Aleksandrów Kujawski
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Spotkanie w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła Spotkanie w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła Spotkanie w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła Spotkanie w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła
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