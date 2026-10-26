Ciechocinek. Media wyproszone z sali, nerwy i łzy lokatorów. A na koniec - dobre wieści [aktualizacja]

- Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku nie zostaną bez dachu głową - zapewnia burmistrz Jarosław Jucewicz. Ponad godzinę temu zakończyło się spotkanie z władzami miasta i zarządcą budynków. Był na nim reporter Polskiego Radia PiK, Radosław Jagieła.

- Nie odetną nam mediów, ale co będzie 1 listopada? Tego nie mogą nam powiedzieć. Przekazano, że jest jedenaście lokali o metrażu od 16 do 39 metrów maksymalnie. Nic więcej - to znaczy - mi nic nie zaproponowano. Powiedziano jedynie, że jest lista i pani Basia będzie do nas dzwonić i proponować mieszkania - mówiła jedna z lokatorek.



Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz ma konkretną propozycję:



- Wytypowaliśmy wszystkie niezbędne lokale z naszej puli, wszystkie jakie mamy. Jeżeli mieszkańcy w tej trudnej sytuacji znajdą sobie sami lokale w innym zasobie niż miejski, to będą mogli do nas się zwrócić z wnioskiem o dofinansowanie do czynszu, do tego lokalu, który sobie wynajmą - zapewnił włodarz Ciechocinka.



Do tematu będziemy wracać.







A takie wieści przekazał o godz. 19:00 Radosław Jagieła:

Mieszkańcy chcieli, żeby przedstawiciele mediów mogli uczestniczyli w tym spotkaniu

Przypomnijmy: mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku: ulica Kopernika, Mickiewicza i Leśna otrzymali dokumenty z informacją, że będą musieli się wyprowadzić z końcem października . Była mowa o odcięciu mediów. Lokatorzy zaprotestowali. Wielu z nich nie miało dokąd pójść.

- Sytuacja jest napięta, gorąca, polały się łzy - widzimy to spotkanie przez szyby, gdyż wcześniej z sali zostały wyproszone media., natomiast w pewnym momencie prezes CTBS nas wyprosił. Wyszliśmy, żeby mieszkańcy mogli usłyszeć propozycje, które przygotowało CTBS.