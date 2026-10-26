Woda z kranów we włocławskim szpitalu nie nadaje się do picia. Lecznica ratuje się mineralną

Wiadomość potwierdził rzecznik włocławskiej lecznicy, Bartłomiej Kucharczyk. Nie potrafił jednak doprecyzować, czy chodzi o skażenie fizyczne, chemiczne czy biologiczne.

Szpitalna kranówka jest często badana. Tego wymagają procedury. Najświeższe wyniki odbiegają od normy. Woda z kranu nie nadaje się bezpośrednio do picia. Dyrekcja wydała nakaz gotowania jej przez co najmniej dwie minuty.



Wprowadzony obowiązek gotowania sugeruje, że najprawdopodobniej w wodzie są bakterie.

Niespodziewanie z pomocą przyszedł lokalny producent wody mineralnej, który dostarczył włocławskiemu szpitalowi kilka palet wody butelkowanej.



