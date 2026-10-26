Hakerzy przejęli linię produkcyjną? Przedstawiciele przemysłu szkolili się w Bydgoszczy

Tematem warsztatów była ochrona zakładów produkcyjnych przed cyberatakiem. A ten może nadejść o każdej porze dnia i nocy. Sparaliżuje linie produkcyjną, zmieni receptury, zafałszuje oficjalne komunikaty.

Kilkudziesięciu przedstawicieli zakładów produkcyjnych wzięło udział w szkoleniu na temat zabezpieczeń przed cyberatakami. Darmowe warsztaty organizuje Ministerstwo Cyfryzacji.



Jak mówi wiceminister cyfryzacji, bydgoski poseł Paweł Olszewski, przedsiębiorcy chętnie korzystają z tych szkoleń. Zyskują w ten sposób praktyczną wiedzę.



– Chodzi o to, żeby zakład prowadził działalność, żeby utrzymywać ciągłość linii produkcyjnych, żeby się przed taką wymuszoną przerwą zabezpieczać.



Marcin Mazur z firmy Dagma Bezpieczeństwo IT podaje przykład: – Jest zakład produkujący na przykład opony, jest linia produkcyjna, park maszynowy, technologiczny, który tą produkcją steruje. Atak hakerski może oczywiście spowodować, że zostaną zaszyfrowane systemy księgowe w tej firmie, ale mogą zostać sparaliżowane również systemy OT, które zajmują się produkcją tych opon. Cyberbezpieczeństwo bardzo mocno się komplikuje i bardzo mocno się profesjonalizuje. Zaczyna być na tyle skomplikowane, że trudno zaspokoić wszystkie kompetencje własnymi siłami.



Rafał Czepnik, firma Haleon jest osobą odpowiedzialną za zabezpieczenia fabryk na całym świecie.



- Produkujemy pasty do zębów, witaminy. Gdyby stanęła linia produkcyjna, to owszem, byłby to bardzo problematyczny stan, ale nie zagrażałby bezpieczeństwu. Zagrożeniem mogłoby być, gdyby ktoś zmienił formułę – załóżmy, że ktoś dodałby za dużo środka wybielającego do pasty do zębów i nikt by tego nie zweryfikował. Oczywiście jest kontrola jakości, więc to by nie przeszło, natomiast jest to coś, przed czym się zabezpieczamy, żeby po prostu nasze produkty były bezpieczne również dla konsumentów. Szczególnie jeżeli ktoś pokaże nam też drugą stronę, tę socjotechnikę, tego „bad guya”, jest to dla nas bardzo ważne. Jedna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć, dlatego mamy po prostu zespoły rozsiane po całym świecie.





Ministerstwo Cyfryzacji będzie organizować także szkolenia m.in. w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Więcej w relacji Moniki Siwak: