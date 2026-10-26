Przedstawiciele przemysłu szkolili się w Bydgoszczy. Temat: jak bronić zakłady produkcyjne przed cyberatakiem/fot. Paweł Olszewski/Facebook
Bydgoszcz

Hakerzy przejęli linię produkcyjną? Przedstawiciele przemysłu szkolili się w Bydgoszczy

Przedstawiciele przemysłu szkolili się w Bydgoszczy. Temat: jak bronić zakłady produkcyjne przed cyberatakiem/fot. Paweł Olszewski/Facebook

Tematem warsztatów była ochrona zakładów produkcyjnych przed cyberatakiem. A ten może nadejść o każdej porze dnia i nocy. Sparaliżuje linie produkcyjną, zmieni receptury, zafałszuje oficjalne komunikaty.

Krzysztof Gawkowski: - Jeżeli platforma internetowa będzie siała hejt, to my ją wyłączymy [Rozmowa Dnia]
Krzysztof Gawkowski: - Jeżeli platforma internetowa będzie siała hejt, to my ją wyłączymy [Rozmowa Dnia]
W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów
Przemoc wśród dzieci stała się codziennością w szkołach czy internecie [Rozmowa Dnia]
Dzięki reakcji szwedzkiego gracza nie doszło do planowanego przez 13-latka zamachu w powiecie wąbrzeskim
Wyciek danych w naszym regionie pod lupą UODO i CBZC. Będą kontrole

Kilkudziesięciu przedstawicieli zakładów produkcyjnych wzięło udział w szkoleniu na temat zabezpieczeń przed cyberatakami. Darmowe warsztaty organizuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak mówi wiceminister cyfryzacji, bydgoski poseł Paweł Olszewski, przedsiębiorcy chętnie korzystają z tych szkoleń. Zyskują w ten sposób praktyczną wiedzę.

– Chodzi o to, żeby zakład prowadził działalność, żeby utrzymywać ciągłość linii produkcyjnych, żeby się przed taką wymuszoną przerwą zabezpieczać.

Marcin Mazur z firmy Dagma Bezpieczeństwo IT podaje przykład: – Jest zakład produkujący na przykład opony, jest linia produkcyjna, park maszynowy, technologiczny, który tą produkcją steruje. Atak hakerski może oczywiście spowodować, że zostaną zaszyfrowane systemy księgowe w tej firmie, ale mogą zostać sparaliżowane również systemy OT, które zajmują się produkcją tych opon. Cyberbezpieczeństwo bardzo mocno się komplikuje i bardzo mocno się profesjonalizuje. Zaczyna być na tyle skomplikowane, że trudno zaspokoić wszystkie kompetencje własnymi siłami.

Rafał Czepnik, firma Haleon jest osobą odpowiedzialną za zabezpieczenia fabryk na całym świecie.

- Produkujemy pasty do zębów, witaminy. Gdyby stanęła linia produkcyjna, to owszem, byłby to bardzo problematyczny stan, ale nie zagrażałby bezpieczeństwu. Zagrożeniem mogłoby być, gdyby ktoś zmienił formułę – załóżmy, że ktoś dodałby za dużo środka wybielającego do pasty do zębów i nikt by tego nie zweryfikował. Oczywiście jest kontrola jakości, więc to by nie przeszło, natomiast jest to coś, przed czym się zabezpieczamy, żeby po prostu nasze produkty były bezpieczne również dla konsumentów. Szczególnie jeżeli ktoś pokaże nam też drugą stronę, tę socjotechnikę, tego „bad guya”, jest to dla nas bardzo ważne. Jedna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć, dlatego mamy po prostu zespoły rozsiane po całym świecie.

  • Ministerstwo Cyfryzacji będzie organizować także szkolenia m.in. w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Więcej w relacji Moniki Siwak:

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: cyberbezpieczeństwoprzemysłszkolenieBydgoszczMinisterstwo Cyfryzacji
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Co można kupić dziewczynie na święta? [reklama]
następna informacja Włocławski sukces ma zostać w domu. Pieniądze z grantu zwiążą firmę z regionem

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Włocławek

Włocławski sukces ma zostać w domu. Pieniądze z grantu zwiążą firmę z regionem

Kolejna firma z finansowym grantem od Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. To przedsiębiorstwo produkujące ultralekkie przyczepy kempingowe, przeznaczone…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-26, 20:55
Bydgoszcz

Hakerzy przejęli linię produkcyjną? Przedstawiciele przemysłu szkolili się w Bydgoszczy

Tematem warsztatów była ochrona zakładów produkcyjnych przed cyberatakiem. A ten może nadejść o każdej porze dnia i nocy. Sparaliżuje linie produkcyjną…

Monika Siwak KB
2026-10-26, 19:23
BIZNES

Co można kupić dziewczynie na święta? [reklama]

Perfumy, zestaw do stylizacji paznokci, a może kosmetyki do makijażu? Jeśli Ty również stajesz przed dylematem, co kupić swojej dziewczynie na święta…

Reklama
2026-10-26, 08:28
Bydgoszcz

Polska rozmawia z Wietnamem o sprzedaży maszyn bojowych. Bydgoszcz może je serwisować

- Rozmowy dotyczą m.in. transporterów Rosomak, armatohaubic Krab, amunicji i systemów obrony wybrzeża - powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad…

PAP KB
2026-10-25, 18:10
BIZNES

Polska trzecim na świecie eksporterem mebli. Największym odbiorcą naszych produktów są Niemcy

Polska jest trzecim na świecie eksporterem mebli, a 1/3 produktów wysyłanych z Polski trafia do Niemiec, które pozostają największym odbiorcą - wynika z…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-25, 12:47
Włocławek

Księgarze chcą przepisów o ochronie rynku książki. „Ta ustawa zagwarantuje nam pracę"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje ustawę o ochronie rynku książki. Jednym z głównych założeń ma być jednakowa cena nowej publikacji…

Radosław Jagieła KB
2026-10-24, 16:50
BIZNES

Od soboty do poniedziałku benzyna będzie tańsza niż w piątek, cena diesla bez zmian

Od soboty do poniedziałku maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a oleju napędowego - 7,99 zł - wynika z obwieszczenia Ministra…

PAP KB
2026-10-24, 08:07
Bydgoszcz

Bydgoska Pesa wchodzi na indyjski rynek. Podpisała umowę o współpracy z Jupiter Wagons

Umowę zawarto podczas odbywającego się w Delhi Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, będącego jednym z wydarzeń towarzyszących wizycie premiera Donalda…

PAP TB
2026-10-23, 16:02
BIZNES

Leasing Volvo XC40 — jakie koszty uwzględnić poza ratą? [reklama]

Volvo XC40 to kompaktowy SUV klasy premiumx`, który łączy charakterystyczny skandynawski design, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i komfort codziennej jazdy…

Reklama
2026-10-22, 12:14
BIZNES

O zagrożeniach i „ciemnej stronie" internetu. Po Szczycie Cyfrowym w Bydgoszczy

Podczas drugiego dnia Szczytu Cyfrowego IGF 2026 w Bydgoszczy zorganizowano aż cztery ścieżki tematyczne. Dyskutowano m.in. o publicznych usługach cyfrowych…

Tomasz Kaźmierski BN MG
2026-10-20, 17:15
Bydgoszcz

Damian Skałecki prezesem Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. podjęła decyzję o powołaniu Damiana Skałeckiego na stanowisko Prezesa Zarządu…

Redakcja KB
2026-10-20, 11:15
Toruń

„Zamiast wydawać na import, lepiej korzystać z polskiego słońca i wiatru”. Na UMK mówią o energetyce

Eksperci, przedstawiciele samorządów i branży energetycznej rozmawiają o przyszłości energetyki, bezpieczeństwie energetycznym oraz wyzwaniach transformacji…

Michał Zaręba BN
2026-10-20, 07:56
więcej wiadomości
0:00 0:00