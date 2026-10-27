„Zmieniam ich życie na lepsze”. Pani Adriana przyjęła trójkę dzieci i zachęca do tego innych

Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz. W Bydgoszczy na bezpieczny dom czeka obecnie prawie dwadzieścioro dzieci. Tymczasem brakuje chętnych do tworzenia rodzin zastępczych.

W poniedziałek o pieczy zastępczej rozmawiali uczestnicy projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez bydgoski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

O swoich doświadczeniach opowiadali przedstawiciele rodzin zastępczych, a eksperci z MOPS-u przybliżali procedury, wyjaśniali, czym jest i jak działa piecza oraz kto może stworzyć rodzinę zastępczą.



Rodzina zastępcza to ratunek dla dzieci, których zdrowie i rozwój są zagrożone w domu biologicznym. Problem w tym, że rodzin zastępczych brakuje.



- To jest sytuacja, która dotyczy całego kraju - mówi Justyna Rolek, zastępca kierownika Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w bydgoskim MOPS-ie. - Również miasto Bydgoszcz boryka się z tym problemem.



Tymczasem, aby zostać rodziną zastępczą, nie trzeba spełniać wyśrubowanych kryteriów.



- Kryteria są takie, jak wobec nas, rodziców, którzy wychowujemy własne dzieci. Warunki mieszkaniowe też nie są wygórowane - dodaje Justyna Rolek.



Rodziną zastępczą może zostać nie tylko małżeństwo, ale także para żyjąca w związku nieformalnym oraz osoba bez partnera. Na taki krok zdecydowała się między innymi pani Adriana.



- Mam dwoje dzieci, ale córka jest już dorosła. Syn jest w wieku szkoły podstawowej i przyjęłam trójkę dzieci.

Jak przyznaje pani Adriana, na co dzień nie jest łatwo, ale na pewno warto było podjąć taką decyzję. - No jest ta satysfakcja, że przecież zmienia się na lepsze życie tym dzieciom.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.