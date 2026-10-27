We wtorek o pieczy zastępczej rozmawiali uczestnicy projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez bydgoski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

„Zmieniam ich życie na lepsze”. Pani Adriana przyjęła trójkę dzieci i zachęca do tego innych

We wtorek o pieczy zastępczej rozmawiali uczestnicy projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez bydgoski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/fot. Tatiana Adonis

Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz. W Bydgoszczy na bezpieczny dom czeka obecnie prawie dwadzieścioro dzieci. Tymczasem brakuje chętnych do tworzenia rodzin zastępczych.

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W poniedziałek o pieczy zastępczej rozmawiali uczestnicy projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez bydgoski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
O swoich doświadczeniach opowiadali przedstawiciele rodzin zastępczych, a eksperci z MOPS-u przybliżali procedury, wyjaśniali, czym jest i jak działa piecza oraz kto może stworzyć rodzinę zastępczą.

Rodzina zastępcza to ratunek dla dzieci, których zdrowie i rozwój są zagrożone w domu biologicznym. Problem w tym, że rodzin zastępczych brakuje.

- To jest sytuacja, która dotyczy całego kraju - mówi Justyna Rolek, zastępca kierownika Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w bydgoskim MOPS-ie. - Również miasto Bydgoszcz boryka się z tym problemem.

Tymczasem, aby zostać rodziną zastępczą, nie trzeba spełniać wyśrubowanych kryteriów.

- Kryteria są takie, jak wobec nas, rodziców, którzy wychowujemy własne dzieci. Warunki mieszkaniowe też nie są wygórowane - dodaje Justyna Rolek.

Rodziną zastępczą może zostać nie tylko małżeństwo, ale także para żyjąca w związku nieformalnym oraz osoba bez partnera. Na taki krok zdecydowała się między innymi pani Adriana.

- Mam dwoje dzieci, ale córka jest już dorosła. Syn jest w wieku szkoły podstawowej i przyjęłam trójkę dzieci.
Jak przyznaje pani Adriana, na co dzień nie jest łatwo, ale na pewno warto było podjąć taką decyzję. - No jest ta satysfakcja, że przecież zmienia się na lepsze życie tym dzieciom.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: rodzina zastępczabrakujedziecipomocopiekaBydgoszczkryteriadostępnekażdymożekujawsko-pomorskie
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