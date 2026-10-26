Fałszywy marynarz okręcił sobie kobietę wokół palca. Bydgoszczanka oddała mu pół miliona złotych

Oszust, podając się za marynarza, nawiązał internetową znajomość z 66-letnią mieszkanką Bydgoszczy. Po zdobyciu zaufania nakłonił ją do wysyłania pieniędzy. Łącznie kobieta straciła blisko pół miliona złotych.

- Wszystko zaczęło się w grudniu 2025 roku - mówi mł. asp. Jakub Skrzypiec, rzecznik bydgoskich policjantów.



Do mieszkanki Bydgoszczy za pośrednictwem komunikatora jednego z portali społecznościowych napisała osoba podająca się za marynarza. Po kilku tygodniach budowania zaufania rozmówca po raz pierwszy poprosił kobietę o przesłanie pieniędzy.



- 66-latka uwierzyła w przedstawione historie i pod koniec stycznia 2026 roku wysłała pod wskazany adres paczkę z gotówką w kwocie 126 tys. zł - opisuje policjant.



Na tym jednak rzekomy marynarz nie poprzestał. Prosił o kolejne transze, zapewniając, że po powrocie do Polski odda wszystkie pieniądze. Od stycznia do października 2026 roku kobieta nadała dziewięć przesyłek z gotówką, przesyłając blisko pół miliona złotych.



Dopiero po pewnym czasie kobieta zorientowała się, że została oszukana i o wszystkim poinformowała bydgoskich policjantów. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie postępowanie.