Podawał się za marynarza, a gdy dostał pieniądze odpłynął w siną dal/fot. Pixabay
Bydgoszcz

Fałszywy marynarz okręcił sobie kobietę wokół palca. Bydgoszczanka oddała mu pół miliona złotych

Podawał się za marynarza, a gdy dostał pieniądze odpłynął w siną dal/fot. Pixabay

Oszust, podając się za marynarza, nawiązał internetową znajomość z 66-letnią mieszkanką Bydgoszczy. Po zdobyciu zaufania nakłonił ją do wysyłania pieniędzy. Łącznie kobieta straciła blisko pół miliona złotych.

Oszustwo „na kuriera
Oszustwo „na kuriera" - złodzieje wymyślili następną metodę. Testowali ją w powiecie chełmińskim
W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów
Para pięćdziesięciolatków z Rypina nie dała się oszukać metodą „na policjanta" [wideo]
Próby oszustw wobec seniorów w Bydgoszczy. Ktoś podszywa się pod pracowników MOPS-u

- Wszystko zaczęło się w grudniu 2025 roku - mówi mł. asp. Jakub Skrzypiec, rzecznik bydgoskich policjantów.

Do mieszkanki Bydgoszczy za pośrednictwem komunikatora jednego z portali społecznościowych napisała osoba podająca się za marynarza. Po kilku tygodniach budowania zaufania rozmówca po raz pierwszy poprosił kobietę o przesłanie pieniędzy.

- 66-latka uwierzyła w przedstawione historie i pod koniec stycznia 2026 roku wysłała pod wskazany adres paczkę z gotówką w kwocie 126 tys. zł - opisuje policjant.

Na tym jednak rzekomy marynarz nie poprzestał. Prosił o kolejne transze, zapewniając, że po powrocie do Polski odda wszystkie pieniądze. Od stycznia do października 2026 roku kobieta nadała dziewięć przesyłek z gotówką, przesyłając blisko pół miliona złotych.

Dopiero po pewnym czasie kobieta zorientowała się, że została oszukana i o wszystkim poinformowała bydgoskich policjantów. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie postępowanie.

Mówi mł. asp. Jakub Skrzypiec, rzecznik bydgoskich policjantów
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: marynarzoszustkobietawyłudziłpieniądzepół miliona złotychBydgoszczkujawsko-pomorskie
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Koralowce z Egiptu w bagażu pasażera na lotnisku w Bydgoszczy. Są pod ochroną [zdjęcia]
następna informacja Woda z kranów we włocławskim szpitalu nie nadaje się do picia. Lecznica ratuje się mineralną

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek. Media wyproszone z sali, nerwy i łzy lokatorów. A na koniec - dobre wieści [aktualizacja]

- Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku nie zostaną bez dachu głową - zapewnia burmistrz Jarosław Jucewicz. Ponad godzinę temu zakończyło się spotkanie…

Radosław Jagieła KB
2026-10-26, 20:16
Włocławek

Woda z kranów we włocławskim szpitalu nie nadaje się do picia. Lecznica ratuje się mineralną

Wiadomość potwierdził rzecznik włocławskiej lecznicy, Bartłomiej Kucharczyk. Nie potrafił jednak doprecyzować, czy chodzi o skażenie fizyczne, chemiczne…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-26, 19:26
Bydgoszcz

Fałszywy marynarz okręcił sobie kobietę wokół palca. Bydgoszczanka oddała mu pół miliona złotych

Oszust, podając się za marynarza, nawiązał internetową znajomość z 66-letnią mieszkanką Bydgoszczy. Po zdobyciu zaufania nakłonił ją do wysyłania…

Redakcja KB
2026-10-26, 17:30
Bydgoszcz

Koralowce z Egiptu w bagażu pasażera na lotnisku w Bydgoszczy. Są pod ochroną [zdjęcia]

Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy. Pasażer…

Redakcja KB
2026-10-26, 17:00
Aleksandrów Kujawski

Z listów dowiedzieli się, że mają wyprowadzić się z mieszkań. Na spakowanie dostali 10 dni

Kilkadziesiąt osób ma do końca miesiąca opuścić trzy budynki zarządzane przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Radosław Jagieła DW
2026-10-26, 16:00
Toruń

Pilot Marcin G. znów skazany. Pierwszy wyrok był za wypadek w Toruniu, teraz za Sarnową Górę

Sąd orzekł w sprawie pilota policyjnego Black Hawka, który trzy lata temu podczas pikniku w Sarnowej Górze zerwał przewód linii wysokiego napięcia. Kara…

IAR Redakcja
2026-10-26, 15:12
Włocławek

Policjanci zatrzymali 36-latka. To on miał podpalić świetlicę wiejską w Woli Sosnowej [aktualizacja]

Budynek we wsi pod Lubrańcem (powiat włocławski) spłonął niemal doszczętnie. Podejrzewanego o podpalenie nie udało się jeszcze przesłuchać. Wiemy d…

Marek Ledwosiński DW
2026-10-26, 13:00
Toruń

Będzie fuzja trzech szpitali w Kujawsko-Pomorskiem? „Musimy mieć gwarancje bankowe” [aktualizacja]

Wojewódzcy radni przyjęli uchwałę intencyjną, zakładającą połączenie trzech szpitali w regionie. W Toruniu obraduje sejmik województwa.

Monika Kaczyńska DW
2026-10-26, 12:35
Inowrocław

Radni Inowrocławia zdecydowali o podwyżce podatków. Miejski budżet ma na tym zyskać

Trwa sesja rady miasta w Inowrocławiu. Emocje budził m.in. punkt dotyczący podniesienia podatków od nieruchomości. Radni byli za.

Marcin Glapiak DW
2026-10-26, 12:08
Toruń

Kompletnie pijany kierowca staranował auto na rondzie. Wszystko widział policjant po służbie

Funkcjonariusz podbiegł do sprawcy wypadku, bo ten miał widoczne rany. Udzielając mu pomocy, wyczuł silny zapach alkoholu. Teraz 29-latkiem z Gruzji zajmie…

DW
2026-10-26, 11:48
Bydgoszcz

Wypadek na autostradzie A1 w Nowej Wsi. Są utrudnienia w kierunku Gdańska

W Nowej Wsi zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy.

DW
2026-10-26, 11:13
Świecie nad Wisłą

Tysiące leśnych mogił w Kujawsko-Pomorskiem. Z niektórych uczyniliśmy symbol, o innych zapomnieliśmy

Odwiedzamy dwa z wielu miejsc w regionie, gdzie odnaleziono szczątki ofiar II wojny światowej.

Marcin Doliński DW
2026-10-26, 10:55
więcej wiadomości
0:00 0:00