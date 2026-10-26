Z listów dowiedzieli się, że mają wyprowadzić się z mieszkań. Na spakowanie dostali 10 dni

Kilkadziesiąt osób ma do końca miesiąca opuścić trzy budynki zarządzane przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/ Fot. Radosław Jagieła
Aleksandrów Kujawski

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Kilkadziesiąt osób ma do końca miesiąca opuścić trzy budynki zarządzane przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/ Fot. Radosław Jagieła

Kilkadziesiąt osób ma do końca miesiąca opuścić trzy budynki zarządzane przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

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Mieszkańcy z ul. Mickiewicza w Ciechocinku dostali dokumenty z informacją o decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Chodzi o zły stan budynku.

- Zobowiązani jesteśmy do podjęcia działań, polegających na zakazie użytkowania w całości obiektu oraz wyłączeniu wszystkich mediów do dnia 30 października - czytamy we fragmencie pisma.

Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia.
- Piszą, że odetną wodę. Z jakiej racji? Czynsz płacimy. Zima się zbliża, co ja mam marznąć tutaj? - mówi jedna z mieszkanek.

- Nie mam gdzie iść, na wynajem mnie nie stać. Żyjemy z jednej pensji, mamy troje dzieci - martwi się mieszkanka budynku.

- Wszystko się tu sypie, ale to się nie stało z dnia na dzień. Zarządzający brali wszystkie opłaty. Dlaczego nie robili remontu wcześniej? - zastanawia się inny.

- Nie mieszkają tu ludzie, których stać na to, żeby kupić mieszkanie od ręki. Nie wiemy, co mamy dalej robić - podkreśla kolejna.

Burmistrz Ciechocinka, Jarosław Jucewicz, wydał oświadczenie w tej sprawie. Włodarz stwierdził, że zły stan budynków to skutek wieloletnich zaniedbań, a problemy były znane już wcześniej.

- Naszym zadaniem jest zrobić to, czego przez wiele lat nie udało się zrobić: uporządkować sytuację prawną, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i stworzyć realne możliwości rozwiązania problemu mieszkaniowego - napisał burmistrz.

  • W poniedziałek (26 października) o 17 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulicy Mickiewicza.
  • O sprawie jako pierwszy poinformował dziennikarz Jacek Kiełpiński.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: Ciechocinekeksmisjanadzór budowlany
Kilkadziesiąt osób ma do końca miesiąca opuścić trzy budynki zarządzane przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/ Fot. Radosław Jagieła Kilkadziesiąt osób ma do końca miesiąca opuścić trzy budynki zarządzane przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/ Fot. Radosław Jagieła
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