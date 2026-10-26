Marszałek województwa Piotr Całbecki / fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Toruń

Będzie fuzja trzech szpitali w Kujawsko-Pomorskiem? „Musimy mieć gwarancje bankowe” [aktualizacja]

Marszałek województwa Piotr Całbecki / fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wojewódzcy radni przyjęli uchwałę intencyjną, zakładającą połączenie trzech szpitali w regionie. W Toruniu obraduje sejmik województwa.

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Jedna spółka receptą na długi trzech szpitali w Kujawsko-Pomorskiem? Będzie restrukturyzacja

Aktualizacja: Dyskusja o fuzji trzech szpitali w regionie zdominowała dzisiejsze obrady sejmiku województwa. Ostatecznie sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie połączenia wojewódzkiego Centrum Pulmonologii oraz Szpitala im. Biegańskiego w Grudziądzu i Szpitala im. Błażka w Inowrocławiu.
„Za" głosowało 17 radnych, przeciw 7, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.


Chodzi o fuzję Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz Szpitala im. Biegańskiego w Grudziądzu i Szpitala im. Błażka w Inowrocławiu.

- Te podmioty wymagają restrukturyzacji zadłużenia - wyjaśnia marszałek województwa Piotr Całbecki. - Stworzenie spółki jest podstawą tej restrukturyzacji. Oczywiście ten projekt wymaga jeszcze konsultacji. Przede wszystkim przed stworzeniem spółki musimy mieć gwarancje bankowe, że rzeczywiście majątek szpitali po połączeniu będzie wystarczającym zabezpieczeniem, aby zaciągnąć tak zwany dobry kredyt. W Grudziądzu największym problemem jest to, że kredyty były zaciągnięte w parabankach i teraz są praktycznie niemożliwe do spłaty - dodaje.

- Grudziądzki szpital jest strategiczny. To, co trzeba pilnie zrobić, to rzeczywiście zrestrukturyzować zadłużenie i myślę, że to się uda w tej nowej strukturze. Warto mówić o tym, że brak jest narzędzi centralnych, które tego typu refinansowanie mogłyby w prosty sposób wdrożyć - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.
  • Łączne zadłużenie trzech wspomnianych wcześniej placówek to ok. 800 mln zł.
  • Przypomnijmy, o szpital na ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy upomniał się rektor Politechniki Bydgoskiej. Widzi go jako lecznicę uczelnianą. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Relacja Moniki Kaczyńskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: szpitalspółkaPiotr Całbeckisejmik województwazadłużenie szpitali
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