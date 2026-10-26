Miko Marczyk wywalczył srebro ME/fot. inf. prasowa
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Miko Marczyk wicemistrzem Europy! Kolejny sukces kierowcy rajdowego. Jego sternik z brązem

Miko Marczyk wywalczył srebro ME/fot. inf. prasowa

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk udanie zakończyli sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2026. Marczyk, czyli kierowca ORLEN Teamu, który bronił tytułu, wywalczył srebro. Jego sternik Szymon Gospodarczyk cieszy się natomiast z brązowego medalu. O wszystkim zdecydował finałowy Rajd Północnej Portugalii, Polacy zajęli w nim 8. miejsce.

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Przed finałową rundą sytuacja była jasna. Miko Marczyk zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji ERC, tracąc sześć punktów do włoskiej załogi Andrei Mabelliniego i Virginii Lenzi. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnił sobie Fin Teemu Suninen.

39. Rajd Północnej Portugalii okazał się wyjątkowo wymagającym sprawdzianem. Trudne, szutrowe odcinki wokół Fafe, zmienne warunki, a do tego mocna stawka. Nie zabrakło bowiem zawodników znanych z mistrzostw świata.

Marczyk i Gospodarczyk od początku prezentowali równe tempo, koncentrując się na walce o punkty. W sobotę, na siódmym odcinku specjalnym, ich bezpośredni rywale, Andrea Mabellini i Virginia Lenzi, mieli poważne problemy, eliminujące ich z dalszej rywalizacji tego dnia.

Od tego momentu priorytetem polskiej załogi stało się bezpieczne dotarcie do mety. Choć sami również nie uniknęli problemów, w tym przebitej opony, zrealizowali swój plan, ostatecznie zajmując 8. miejsce w rajdzie.

Miko Marczyk po rajdzie dającym srebro ME. Źródło: inf. prasowa Szymon Gospodarczyk po rajdzie. Źródło: inf. prasowa
Dyscyplina: sporty motorowe
TAGI: miko marczykszymon gospodarczykrajdymistrzostwa europyorlen team
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