Co można kupić dziewczynie na święta? [reklama]

Perfumy, zestaw do stylizacji paznokci, a może kosmetyki do makijażu? Jeśli Ty również stajesz przed dylematem, co kupić swojej dziewczynie na święta, przychodzimy z pomocą. Poniższy poradnik podpowie Ci, czym kierować się przy wyborze idealnego prezentu świątecznego dla ukochanej.





Dlaczego wybór prezentu dla dziewczyny bywa trudny?

Prezent na święta dla wybranki serca to nie tylko wybór odpowiedniego produktu. To sprawienie, że podarunek wywoła na jej twarzy uśmiech, wzruszenie i pokaże, jak dobrze znasz jej potrzeby i zainteresowania.

Najczęstszym problemem przy wyborze prezentu świątecznego dla dziewczyny jest nie tyle brak pomysłu, co ambicja, aby robił wrażenie i był jedyny w swoim rodzaju. Z doświadczenia wiemy, że nawet najbardziej gustowny prezent okaże się rozczarowaniem, jeśli nie będzie dopasowany do Twojej wybranki serca. Na szczęście istnieje kilka sposobów na to, by uniknąć prezentowej wpadki.

Jak wybrać prezent świąteczny dla dziewczyny?

To proste, pora zabawić się detektywa.

• Zacznij od przypomnienia sobie, jakie zapachy Twoja dziewczyna nosi najczęściej. Czy zmienia perfumy w zależności od pory roku? A może ma ulubioną markę, której jest wierna?

• Zwróć uwagę na jej pielęgnację. Czy korzysta z wielu kosmetyków, a może ceni sobie minimalizm? Czy lubi mieć czas tylko dla siebie na pielęgnacyjne rytuały i SPA do włosów?

• Czy maluje się codziennie, czy tylko na ważne okazje? A może lubi testować nowe produkty?

Aby znaleźć prezent na święta dla ukochanej, bądź uważny i obserwuj. Czasami nawet jedno zdanie o premierze nowych perfum rzucone mimochodem może całkowicie ułatwić Ci zadanie. Możesz także poprosić o pomoc jej siostrę lub koleżankę – takie podpowiedzi są na wagę złota!

Kiedy wiesz już, jaki prezent wybrać dla swojej dziewczyny, zadbaj o szczegóły. Zamiast kilku losowych kosmetyków do kąpieli wybierz elegancki zestaw w gustownym pudełku. Razem z osobistym bilecikiem sprawią, że będzie to coś więcej niż podarunek.

Propozycje prezentów na święta dla dziewczyny

Jeśli Twoja dziewczyna interesuje się makijażem, postaw na produkty, które z pewnością wykorzysta w codziennej rutynie. Make Up For Ever Artist Color Pencil Set to zestaw wielofunkcyjnych kredek. Zawiera minikredki Artist Color Pencil (206, 506, 608) i Artist Color Pencil Extreme (600, 606). Są wielofunkcyjne, trwałe i pozwolą stworzyć mnóstwo świątecznych makijaży.

Fankom marki Benefit proponujemy Beauty Bus Stop – świąteczną paletkę do makijażu. To urocze opakowanie skrywa kultowe produkty marki, jak: bBronzer Hoola w odcieniu Original, rRóż do policzków Willa w delikatnym, neutralno-różowym odcieniu oraz rRozświetlacz Cookie o złocistym, perłowym połysku.

Twoja dziewczyna jest na bieżąco z viralowymi markami? Z pewnością ucieszy się z Mauve Faves – zestaw duo do ust marki Rare Beauty. Zestaw zawiera 2 pełnowymiarowe produkty do ust. Kremowa, wodoodporna i matowa konturówka Kind Words w odcieniu Darling podkreśla usta trwałym kolorem, podczas gdy szminka na bazie olejku Soft Pinch w odcieniu Heart zapewnia soczysty odcień o stopniowanym kryciu.

Mamy także coś z Sephora Collection: Eyeshadow Stick & Liner Trio – zestaw trzech cieni i kredek w sztyfcie. To wygodne w użyciu trio o połyskującym i matowym wykończeniu, które pozwala w szybki i wygodny sposób podkreślić spojrzenie.

Skoro o podkreślonym spojrzeniu mowa… Podaruj jej Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Light Tricks Eye Palette. Ta paleta cieni do powiek pozwoli stworzyć jej zachwycający makijaż oka dosłownie w kilka chwil!

Dla dziewczyny, która uwielbia poznawać nowe perfumy mamy propozycję od Jo Malone, Cologne Collection. To zestaw miniaturek marki w wygodnej pojemności, które będzie mogła mieć zawsze przy sobie! Świetnym wyborem będzie także zestaw z wodą toaletową For Her od Narciso Rodriguez. Natomiast fankom perfum typu gourmand polecamy uroczy zestaw Kayali Yummy Marshmallow z produktem do ust.

Jeśli Twoja dziewczyna preferuje bardziej wyraziste kompozycje zapachowe, podaruj jej wodę perfumowaną Carolina Herrera Good Girl Crystal Class w wydaniu kolekcjonerskim. Tym razem kultowa szpilka została przyozdobiona brokatem, a obcas zdobią klejnoty!

Dla miłośniczek kobiecych i kwiatowych wód perfumowanych przygotowaliśmy zestaw Giorgio Armani My Way. Zawiera wodę perfumowaną My Way o pojemności 30 i 10 ml.

Tint & Glow Trio – zestaw nawilżający do pielęgnacji skóry twarzy i ust marki Laneige to podarunek, który doceni każda entuzjastka pielęgnacji. Zawiera produkty w formacie podróżnym, jak Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer, Cream Skin Cerapeptide™ Mist oraz nawilżający tint do ust Juicepop Box Lo-fi Mauve w formacie standardowym.

Luksusowa pielęgnacja w wygodnym formacie? Postaw na 2026 Holiday Glow & Go Essentials Set – zestaw do testowania marki Tatcha. Zapewni promienny wygląd skóry i błyszczące usta dzięki dwóm nawilżającym bestsellerom w formacie podróżnym: The Dewy Milk Moisturizer, The Melting Lip Balm oraz Luminous Dewy Skin Mist.

Dla fanek koreańskiej pielęgnacji polecamy Yepoda The Morning Set – idealny prezent dla uzyskania promiennej skóry o poranku. Łączy w sobie wszystko, czego potrzebuje Twoja dziewczyna: ekskluzywną złotą edycję kultowych płatków pod oczy, nawilżającą mgiełkę i nawilżający krem z kompleksem cica w formacie podróżnym. To idealny sposób na rozpoczęcie swojej przygody z K-Beauty!

Świąteczny prezent dla dziewczyny, który łączy w sobie makijaż i pielęgnację? Great Holiday Treat – zestaw kosmetyków do makijażu, pielęgnacji i 1 akcesorium od Sephora Collection! Zawiera niezbędne produkty które pozwolą z łatwością stworzyć kompletny świąteczny look – od pielęgnacji po makijaż. Aż 6 kosmetycznych niezbędników w formacie standardowym i podróżnym, gumka do włosów z edycji limitowanej, a wszystko umieszczone w zachwycającej kosmetyczce z cekinami.

Shower To Shine – zestaw do pielęgnacji włosów viralowej marki Gisou to idealny prezent dla każdej włosomaniaczki. Zawiera bestsellery marki w opakowaniu podróżnym: nawilżający szampon Honey Gloss Ceramide Therapy, nawilżającą odżywkę Honey Gloss Ceramide Therapy, kultowy olejek do włosów Honey Infused Hair Oil oraz olejek do ust Honey Infused Lip Oil w odcieniu Glazed Plum.