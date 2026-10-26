Tysiące leśnych mogił w Kujawsko-Pomorskiem. Z niektórych uczyniliśmy symbol, o innych zapomnieliśmy

Odwiedzamy dwa z wielu miejsc w regionie, gdzie odnaleziono szczątki ofiar II wojny światowej.

- Po mniej więcej 50 - 60 osób w jednej egzekucji było tutaj rozstrzeliwanych - mówi Mirosław Gniot, leśniczy o mogile pamięci w Ruszkim Moście koło Tucholi. - 24 października 1939 roku wszystko się zaczęło. A jedną z największych egzekucji przeprowadzono 30 października. Ocenia się, że tutaj zostało rozstrzelanych i pogrzebanych około 560 osób - dodaje.



W lesie w Gródku w powiecie świeckim odkryto szczątki 44 osób: kobiet, dzieci, mężczyzn i żołnierzy. Wszyscy zginęli, uciekając przed Niemcami. Zostali zbombardowani. Ich szczątki odkryto przypadkowo podczas prac leśnych.



- Szukaliśmy w tym miejscu. Sprzęt zareagował na metalowy nieśmiertelnik i guziki. Robimy to po to, żeby przywrócić im cześć, żeby pochować, jak ludzi - mówi leśniczy Hubert Lemańczyk.