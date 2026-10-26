Wiemy o ponad 1600 zapomnianych cmentarzach w województwie kujawsko-pomorskim [Rozmowa Dnia]

W „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski dyskutował z prof. dr. hab. Waldemarem Rozynkowskim, dziekanem Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu, o pamięci i o niepamięci.

- W regionie mamy bardzo dużo miejsc pamięci, nie wiem, czy ktoś je zliczył. Mogą ich być nawet setki tysięcy - mówi prof. Waldemar Rozynkowski.





Z zestawienia przygotowanego przez Michała Wiśniewskiego wynika, że w 2014 roku w całym województwie było ponad 1600 zapomnianych cmentarzy - przypomina historyk.









Ekspert zwraca uwagę na nowe formy upamiętniania zdarzeń i postaci.