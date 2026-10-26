Wiemy o ponad 1600 zapomnianych cmentarzach w województwie kujawsko-pomorskim [Rozmowa Dnia]

W „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski dyskutował z prof. dr. hab. Waldemarem Rozynkowskim, dziekanem Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu, o pamięci i o niepamięci.
- W regionie mamy bardzo dużo miejsc pamięci, nie wiem, czy ktoś je zliczył. Mogą ich być nawet setki tysięcy - mówi prof. Waldemar Rozynkowski.
Profesor zwraca uwagę, że coraz więcej osób, instytucji, stowarzyszeń znajduje przestrzeń, żeby zajmować się pamięcią.
- I wokół tego tworzy się życie. Upamiętnienie to jest oczywiście jakaś tablica, inskrypcja, nazwa ulicy, ale to jest też pewien proces. Trzeba dojść do momentu finałowego, zbierając informacje, nawiązując relacje, a potem organizowane są konferencje, popularyzowana jest wiedza o upamiętnianej postaci - zaznacza ekspert.
Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.